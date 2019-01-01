Чому сьогодні не можна плавати: прикмети та традиції 3 липня





«До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!» – йдеться у матеріалі



Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.



ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО



За церковним календарем 3 липня відзначають Священномученика Мефодія, єпископа Патарського, Благовірного князя Гліба Володимирського, Святого Гурія, архієпископа Казанського та Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У середу, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Наум, Гліб, Андрій, Дмитро, Опанас, Микола, Іван, Інна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо на Мефодія падає дощ, то опади очікуються у найближчі 40 днів;

Якщо на Мефодія сухо та малохмарно, то спека затримається надовго;

Якщо у цей день побачити, як павук плете павутину, то наступні дні будуть ясними;

Якщо чути далекий грім без зливи, то врожай буде хорошим, а літо довгим.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна лаятися та вживати погані і нецензурні слова;

Не можна займатись надто важкою та фізичною працею;

Не можна гуляти біля водойм та плавати;

Не можна займатись хатніми справами, якщо на те нема потреби;

Не можна думати погано про людей, будь вони чужі чи знайомі;

Не можна бажати собі чи будь-якій живій істоті зла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 липня, у народі відзначають Мефодія, за яким можна визначати погоду.«До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!» – йдеться у матеріалі Радіо Максимум Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.За церковним календарем 3 липня відзначають Священномученика Мефодія, єпископа Патарського, Благовірного князя Гліба Володимирського, Святого Гурія, архієпископа Казанського та Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері.У середу, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Наум, Гліб, Андрій, Дмитро, Опанас, Микола, Іван, Інна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Якщо на Мефодія падає дощ, то опади очікуються у найближчі 40 днів;Якщо на Мефодія сухо та малохмарно, то спека затримається надовго;Якщо у цей день побачити, як павук плете павутину, то наступні дні будуть ясними;Якщо чути далекий грім без зливи, то врожай буде хорошим, а літо довгим.Не можна лаятися та вживати погані і нецензурні слова;Не можна займатись надто важкою та фізичною працею;Не можна гуляти біля водойм та плавати;Не можна займатись хатніми справами, якщо на те нема потреби;Не можна думати погано про людей, будь вони чужі чи знайомі;Не можна бажати собі чи будь-якій живій істоті зла.

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