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Чому сьогодні не можна плавати: прикмети та традиції 3 липня

Чому сьогодні не можна плавати: прикмети та традиції 3 липня
Сьогодні, 3 липня, у народі відзначають Мефодія, за яким можна визначати погоду.

«До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!» – йдеться у матеріалі Радіо Максимум.

Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За церковним календарем 3 липня відзначають Священномученика Мефодія, єпископа Патарського, Благовірного князя Гліба Володимирського, Святого Гурія, архієпископа Казанського та Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Наум, Гліб, Андрій, Дмитро, Опанас, Микола, Іван, Інна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Мефодія падає дощ, то опади очікуються у найближчі 40 днів;
Якщо на Мефодія сухо та малохмарно, то спека затримається надовго;
Якщо у цей день побачити, як павук плете павутину, то наступні дні будуть ясними;
Якщо чути далекий грім без зливи, то врожай буде хорошим, а літо довгим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та вживати погані і нецензурні слова;
Не можна займатись надто важкою та фізичною працею;
Не можна гуляти біля водойм та плавати;
Не можна займатись хатніми справами, якщо на те нема потреби;
Не можна думати погано про людей, будь вони чужі чи знайомі;
Не можна бажати собі чи будь-якій живій істоті зла.

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Теги: свято
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