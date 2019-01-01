Її тато не дожив лише добу до народження донечки: просять зробити подарунок дитині загиблого бійця з Волині

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.сьгодні, 3 липня, зустрічає п’ятий день народження. Вона є донькою полеглого за Україну Героя– командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).Ігор не дожив лише добу до народження своєї Віолеттки. Тому, сьогодні татко не забере донечку із садочка, попри те, що це найбільша мрія нашої іменинниці. Рідні кажуть, що донечка дуже схожа на татка, надзвичайно мила та позитивна, її ім’я означає фіалка.Віолетточка захоплюється усім по трішки, так як у такому віці усе цікаво. Зазвичай це іграшки. Дуже любить бавитись ляльками барбі. Обожнює гуляти на вулиці, кататись на самокаті, коли пройде дощик, зразу несе мамі чобітки, щоб пострибати по калюжках. Їй подобається малювати фарбами, у неї це гарно виходить, а ще ліпити з тістового пластиліну різні фігурки, та усе що придумає. У садочку найбільше любить стрибати на батуті.Дівчинка мріє побувати ще раз на морі. Завдяки волонтерам уже мала змогу відпочивати у Болгарії. Найбільше сподобалося купатися у теплій водичці, та різні розваги.Малеча полюбляє дивитись мультики, їх у неї чимало. Її улюблені герої це Ельза та Анна з мультика «Крижане серце».Красуня любить усіх маленьких тваринок, яких можна взяти на ручки, це і котики, і кроленята, і маленькі пухнасті курчата, бігає за метеликами. А найбільше вона любить свого найкращого друга собачку Бренда. Мріє про папугу, який говорить.Україна для Віолетти це рідна земля у якій вона народилася це її Батьківщина. Завдяки волонтерам малеча зустрілася зі Святим Миколаєм, а також відвідала захід «Діти наших героїв». Дуже задоволена гарними подарункам та розвагам.Авторитетом для Віолетти є мама. Донечка радує свою матусю успіхами, своєю неймовірно чудовою посмішкою, своїми гарненькими оченятами. Вона завжди намагається допомогти ненці. Кладе свої речі на місце, приносить щось смачненьке для своєї сестрички Юлі, яку вона любить. А ще, у неї є добрі бабусі Женя, Тамара та Ніна, вони у неї найкращі. Часто пригощають онучку смаколиками.Мама Надія каже: «Матеріальний стан задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Нашу сім'ю підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм діткам. Та навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча маленькій нашій донечці, яка про татка знатиме лише із фото…»Зробити сюрприз Віолеточці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд.Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: https://ukraine-memorial.org/…/biog…/uporov-igor-romanovich/Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).УПОРОВА ВІОЛЕТТА – 5 років (3.07.2014). Володимир-Волинський р-н. Одяг: 116-122; взуття: 27-28. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд