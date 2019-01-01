У Луцьку «М.Ж.К.» більше не буде утримувати будинки і двори

У Луцьку розірвали договір на утримання будинків та прибудинкових територій із «М.Ж.К.».Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор товариства з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.»розповів, що ТзОВ надавало послуги з утримання із 1996 року і обслуговувало 80 будинків.Термін дії угоди з «М.Ж.К.» про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій закінчився. Окрім того, в Україні ввели послугу з управління багатоквартирними будинками відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Відтак, виникла необхідність розірвання угоди з «М.Ж.К.».В.о. директора департаменту житлово-комунального господарстваповідомила, що на роботу «М.Ж.К.» надходило найбільше скарг, основних робітників там лише 22%, існують проблеми із виплатою зарплати, є порушення у веденні діловодства.«Коли люди придбали матеріали, підприємство не виділяло працівників, бо не заповнений штат і низька зарплата. Проте адмінперсоналу набагато більше, ніж робітників», - зауважила вона.Член виконкомувідзначив, що багато років живе у багатоповерхівці, яке обслуговує «М.Ж.К.». Він поцікавився, як відбувається вологе прибирання у багатоповерхівках.«Вологе прибирання під’їздів – раз у день, повністю все миють – раз в рік, поручні витирають раз у місяць», – повідомив директор підприємства.Натомість Ігор Муковоз повідомив, що працівники «просто обприскують територію з пластикового відра з 1 до 9-го поверху».