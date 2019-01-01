У Луцьку «М.Ж.К.» більше не буде утримувати будинки і двори
Сьогодні, 09:25
У Луцьку розірвали договір на утримання будинків та прибудинкових територій із «М.Ж.К.».
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор товариства з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.» Валерій Ковалюк розповів, що ТзОВ надавало послуги з утримання із 1996 року і обслуговувало 80 будинків.
Термін дії угоди з «М.Ж.К.» про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій закінчився. Окрім того, в Україні ввели послугу з управління багатоквартирними будинками відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Відтак, виникла необхідність розірвання угоди з «М.Ж.К.».
В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда повідомила, що на роботу «М.Ж.К.» надходило найбільше скарг, основних робітників там лише 22%, існують проблеми із виплатою зарплати, є порушення у веденні діловодства.
«Коли люди придбали матеріали, підприємство не виділяло працівників, бо не заповнений штат і низька зарплата. Проте адмінперсоналу набагато більше, ніж робітників», - зауважила вона.
Член виконкому Ігор Муковоз відзначив, що багато років живе у багатоповерхівці, яке обслуговує «М.Ж.К.». Він поцікавився, як відбувається вологе прибирання у багатоповерхівках.
«Вологе прибирання під’їздів – раз у день, повністю все миють – раз в рік, поручні витирають раз у місяць», – повідомив директор підприємства.
Натомість Ігор Муковоз повідомив, що працівники «просто обприскують територію з пластикового відра з 1 до 9-го поверху».
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Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор товариства з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.» Валерій Ковалюк розповів, що ТзОВ надавало послуги з утримання із 1996 року і обслуговувало 80 будинків.
Термін дії угоди з «М.Ж.К.» про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій закінчився. Окрім того, в Україні ввели послугу з управління багатоквартирними будинками відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Відтак, виникла необхідність розірвання угоди з «М.Ж.К.».
В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда повідомила, що на роботу «М.Ж.К.» надходило найбільше скарг, основних робітників там лише 22%, існують проблеми із виплатою зарплати, є порушення у веденні діловодства.
«Коли люди придбали матеріали, підприємство не виділяло працівників, бо не заповнений штат і низька зарплата. Проте адмінперсоналу набагато більше, ніж робітників», - зауважила вона.
Член виконкому Ігор Муковоз відзначив, що багато років живе у багатоповерхівці, яке обслуговує «М.Ж.К.». Він поцікавився, як відбувається вологе прибирання у багатоповерхівках.
«Вологе прибирання під’їздів – раз у день, повністю все миють – раз в рік, поручні витирають раз у місяць», – повідомив директор підприємства.
Натомість Ігор Муковоз повідомив, що працівники «просто обприскують територію з пластикового відра з 1 до 9-го поверху».
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