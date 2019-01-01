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У Луцьку «М.Ж.К.» більше не буде утримувати будинки і двори

У Луцьку «М.Ж.К.» більше не буде утримувати будинки і двори
У Луцьку розірвали договір на утримання будинків та прибудинкових територій із «М.Ж.К.».

Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.» Валерій Ковалюк розповів, що ТзОВ надавало послуги з утримання із 1996 року і обслуговувало 80 будинків.

Термін дії угоди з «М.Ж.К.» про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій закінчився. Окрім того, в Україні ввели послугу з управління багатоквартирними будинками відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Відтак, виникла необхідність розірвання угоди з «М.Ж.К.».

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда повідомила, що на роботу «М.Ж.К.» надходило найбільше скарг, основних робітників там лише 22%, існують проблеми із виплатою зарплати, є порушення у веденні діловодства.

«Коли люди придбали матеріали, підприємство не виділяло працівників, бо не заповнений штат і низька зарплата. Проте адмінперсоналу набагато більше, ніж робітників», - зауважила вона.

Член виконкому Ігор Муковоз відзначив, що багато років живе у багатоповерхівці, яке обслуговує «М.Ж.К.». Він поцікавився, як відбувається вологе прибирання у багатоповерхівках.

«Вологе прибирання під’їздів – раз у день, повністю все миють – раз в рік, поручні витирають раз у місяць», – повідомив директор підприємства.

Натомість Ігор Муковоз повідомив, що працівники «просто обприскують територію з пластикового відра з 1 до 9-го поверху».

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Теги: Луцьк, благоустрій, МЖК
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Коментарі 2
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І що далі.А міська рада не пояснила,як вони мають далі управляти будинками,де немає управителя і не створено ОСББ.Кому тепер будемо сплачувати збір,знову тому ж МЖК,але без діяльності.Ця недовлада загнала всіх в "тупик" і навіть не знає,що робити,тому Крась і ретирувався,бо все зрозумів...А попереду зима.Де 250 ІТП.Де модернізація мереж.Де засоби обліку води і тепла(Закон).Зато "валенки Федора в углу воздух не озонируют..."
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Обприскування в будинку проводили раз у тиждень.
А решту - роботи непроводились .
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