Сину депутата Ткачука дозволили поставити два кіоски у Луцьку

Євгенія Ткачука Олександру.



Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.



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Йдеться про продовження паспорту прив’язки для двох тимчасових споруд: на проспекті відродження біля будинку №2 та вулиці Винниченка, 47.

Погодили розміщення кіосків Олександру Ткачуку терміном на 3 роки, за умови укладення договорів на прибирання території та вивіз побутових відходів.





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