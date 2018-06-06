Сину депутата Ткачука дозволили поставити два кіоски у Луцьку
Сьогодні, 09:33
У Луцьку дозволили розмістити два кіоски сину депутата міської ради Євгенія Ткачука Олександру.
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку судять депутата Ткачука, який за 1100 доларів хотів «відмазати» свою фірму
Йдеться про продовження паспорту прив’язки для двох тимчасових споруд: на проспекті відродження біля будинку №2 та вулиці Винниченка, 47.
Погодили розміщення кіосків Олександру Ткачуку терміном на 3 роки, за умови укладення договорів на прибирання території та вивіз побутових відходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку судять депутата Ткачука, який за 1100 доларів хотів «відмазати» свою фірму
Йдеться про продовження паспорту прив’язки для двох тимчасових споруд: на проспекті відродження біля будинку №2 та вулиці Винниченка, 47.
Погодили розміщення кіосків Олександру Ткачуку терміном на 3 роки, за умови укладення договорів на прибирання території та вивіз побутових відходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Її тато не дожив лише добу до народження донечки: просять зробити подарунок дитині загиблого бійця з Волині
Сьогодні, 09:40
Сину депутата Ткачука дозволили поставити два кіоски у Луцьку
Сьогодні, 09:33
У Луцьку «М.Ж.К.» більше не буде утримувати будинки і двори
Сьогодні, 09:25
Чому сьогодні не можна плавати: прикмети та традиції 3 липня
Сьогодні, 09:11