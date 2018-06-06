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Сину депутата Ткачука дозволили поставити два кіоски у Луцьку

Сину депутата Ткачука дозволили поставити два кіоски у Луцьку
У Луцьку дозволили розмістити два кіоски сину депутата міської ради Євгенія Ткачука Олександру.

Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

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Йдеться про продовження паспорту прив’язки для двох тимчасових споруд: на проспекті відродження біля будинку №2 та вулиці Винниченка, 47.
Погодили розміщення кіосків Олександру Ткачуку терміном на 3 роки, за умови укладення договорів на прибирання території та вивіз побутових відходів.


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Теги: дозвіл, кіоск, Олександр Ткачук
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