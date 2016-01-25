вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи

«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
Із політсил, які долають 5%-й прохідний бар’єр, лише «Європейська Солідарність» за останні три тижні демонструє зростання рейтингу. Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б лише чотири політичні партії: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – «За життя», «Європейська Солідарність» і «Голос».

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного міжнародною компанією Edison Research разом з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення газети «Сегодня», – пише «Європейська Солідарність».

«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи


Відповідно до соцопитування, якби вибори відбувалися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б чотири партії: «Слуга народу» (44,1%), «Опозиційна платформа – «За життя» (11,2%), «Європейська Солідарність» (10,8%) і «Голос» (7,5). Шанси на проходження у парламент також мають «Батьківщина» (4,2%), «Опозиційний блок» (4%) і «Радикальна партія Олега Ляшка» (3,7%).

Водночас переважна більшість партій демонструють негативну динаміку показників підтримки. Серед політичних сил, які долають 5-й бар’єр, лише у «Європейської Солідарності» соціологи зафіксували зростання популярності – за три тижні її рейтинг збільшився на 4%. Соцопитування також опитало респондентів щодо очікування першочергових кроків від новообраної Верховної Ради. Як з’ясувалося, найбільше від народних депутатів українці чекають завершення війни на Донбасі (51,7%) та підвищення зарплат і пенсій (30,7%). Опитування проводилось протягом трьох тижнів (10-30 червня).

Польовий етап дослідження реалізував Київський міжнародний інститут соціології. Опитування проводилось методом телефонного та особистого інтерв’ю в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованої частини Донбасу, із застосуванням випадкової вибірки. Всього було опитано 1684 (похибка не перевищує 2,38%), 1298 (похибка не перевищує 2,72%) та 1512 (похибка не перевищує 2,52%) респондентів відповідно. Дослідження репрезентативне по відношенню до населення України у віці від 18 років і старше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Європейська Солідарність, Порошенко, вибори, Верховна Рада, парламент, політика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка з товаришем стояли «на шухері»: у Луцьку затримали злодіїв, які хотіли обікрасти склад
Сьогодні, 10:12
Луцькі лікарі озвучили перелік особливо небезпечних продуктів харчування
Сьогодні, 10:04
«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
Сьогодні, 09:50
У Луцьку вже цього місяця оголосять тендер на придбання нових тролейбусів
Сьогодні, 09:46
Її тато не дожив лише добу до народження донечки: просять зробити подарунок дитині загиблого бійця з Волині
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Порошенко: 43% українців – категорично проти дострокових виборів Порошенко: 43% українців – категорично проти дострокових виборів
25 січень, 2016, 01:54
Банкір розповів, що Порошенко і Яценюк продавали місця у Раді Банкір розповів, що Порошенко і Яценюк продавали місця у Раді
27 серпень, 2015, 15:46
Бешкетник з 40-го кварталу: Шкітер розповів про особисте. ВІДЕО Бешкетник з 40-го кварталу: Шкітер розповів про особисте. ВІДЕО
01 липень, 20:00
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ «Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
28 червень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінка з товаришем стояли «на шухері»: у Луцьку затримали злодіїв, які хотіли обікрасти склад
Сьогодні, 10:12
 0
Луцькі лікарі озвучили перелік особливо небезпечних продуктів харчування
Сьогодні, 10:04
 0
«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку вже цього місяця оголосять тендер на придбання нових тролейбусів
Сьогодні, 09:46
 0
Її тато не дожив лише добу до народження донечки: просять зробити подарунок дитині загиблого бійця з Волині
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿