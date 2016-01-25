«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи





Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного міжнародною компанією Edison Research разом з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення газети «Сегодня», – пише







Відповідно до соцопитування, якби вибори відбувалися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б чотири партії: «Слуга народу» (44,1%), «Опозиційна платформа – «За життя» (11,2%), «Європейська Солідарність» (10,8%) і «Голос» (7,5). Шанси на проходження у парламент також мають «Батьківщина» (4,2%), «Опозиційний блок» (4%) і «Радикальна партія Олега Ляшка» (3,7%).



Водночас переважна більшість партій демонструють негативну динаміку показників підтримки. Серед політичних сил, які долають 5-й бар’єр, лише у «Європейської Солідарності» соціологи зафіксували зростання популярності – за три тижні її рейтинг збільшився на 4%. Соцопитування також опитало респондентів щодо очікування першочергових кроків від новообраної Верховної Ради. Як з’ясувалося, найбільше від народних депутатів українці чекають завершення війни на Донбасі (51,7%) та підвищення зарплат і пенсій (30,7%). Опитування проводилось протягом трьох тижнів (10-30 червня).



Польовий етап дослідження реалізував Київський міжнародний інститут соціології. Опитування проводилось методом телефонного та особистого інтерв’ю в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованої частини Донбасу, із застосуванням випадкової вибірки. Всього було опитано 1684 (похибка не перевищує 2,38%), 1298 (похибка не перевищує 2,72%) та 1512 (похибка не перевищує 2,52%) респондентів відповідно. Дослідження репрезентативне по відношенню до населення України у віці від 18 років і старше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із політсил, які долають 5%-й прохідний бар’єр, лише «Європейська Солідарність» за останні три тижні демонструє зростання рейтингу. Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б лише чотири політичні партії: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – «За життя», «Європейська Солідарність» і «Голос».Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного міжнародною компанією Edison Research разом з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення газети «Сегодня», – пише «Європейська Солідарність» Відповідно до соцопитування, якби вибори відбувалися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б чотири партії: «Слуга народу» (44,1%), «Опозиційна платформа – «За життя» (11,2%), «Європейська Солідарність» (10,8%) і «Голос» (7,5). Шанси на проходження у парламент також мають «Батьківщина» (4,2%), «Опозиційний блок» (4%) і «Радикальна партія Олега Ляшка» (3,7%).Водночас переважна більшість партій демонструють негативну динаміку показників підтримки. Серед політичних сил, які долають 5-й бар’єр, лише у «Європейської Солідарності» соціологи зафіксували зростання популярності – за три тижні її рейтинг збільшився на 4%. Соцопитування також опитало респондентів щодо очікування першочергових кроків від новообраної Верховної Ради. Як з’ясувалося, найбільше від народних депутатів українці чекають завершення війни на Донбасі (51,7%) та підвищення зарплат і пенсій (30,7%). Опитування проводилось протягом трьох тижнів (10-30 червня).Польовий етап дослідження реалізував Київський міжнародний інститут соціології. Опитування проводилось методом телефонного та особистого інтерв’ю в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованої частини Донбасу, із застосуванням випадкової вибірки. Всього було опитано 1684 (похибка не перевищує 2,38%), 1298 (похибка не перевищує 2,72%) та 1512 (похибка не перевищує 2,52%) респондентів відповідно. Дослідження репрезентативне по відношенню до населення України у віці від 18 років і старше.

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