У Луцьку вже цього місяця оголосять тендер на придбання нових тролейбусів





Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» переходить у «найгарячішу фазу». У місті вже цього місяця планують оголосити тендер на закупівлю «рогатих».



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Процедура передбачає створення оціночного комітету, який буде розглядати тендерні пропозиції. До комітету увійшли, зокрема, заступник мерії Григорій Недопад, начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов, генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.

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