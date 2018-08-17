У Луцьку вже цього місяця оголосять тендер на придбання нових тролейбусів
Сьогодні, 09:46
У Луцьку до кінця місяця оголосять тендер на закупівлю нових тролейбусів.
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» переходить у «найгарячішу фазу». У місті вже цього місяця планують оголосити тендер на закупівлю «рогатих».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро
Процедура передбачає створення оціночного комітету, який буде розглядати тендерні пропозиції. До комітету увійшли, зокрема, заступник мерії Григорій Недопад, начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов, генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» переходить у «найгарячішу фазу». У місті вже цього місяця планують оголосити тендер на закупівлю «рогатих».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро
Процедура передбачає створення оціночного комітету, який буде розглядати тендерні пропозиції. До комітету увійшли, зокрема, заступник мерії Григорій Недопад, начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов, генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
Сьогодні, 09:50
У Луцьку вже цього місяця оголосять тендер на придбання нових тролейбусів
Сьогодні, 09:46
Її тато не дожив лише добу до народження донечки: просять зробити подарунок дитині загиблого бійця з Волині
Сьогодні, 09:40
Сину депутата Ткачука дозволили поставити два кіоски у Луцьку
Сьогодні, 09:33