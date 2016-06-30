У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце
Сьогодні, 18:30
Підвели підсумки першого дня ХХVІІ Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту, що стартував у вівторок, 2 липня, у Харкові. За результатами фінальних забігів серед жінок та чоловіків у перший день за підіймання по штурмовій драбині на першу сходинку п'єдесталу пошани піднялася Юлія Гаврилюк з Волинської області.
Привітали переможців на сайті управління ДСНС України у Волинській області.
Срібло здобула харків'янка Жанна Ярушевська, а бронзову медаль – Валерія Гальченко із Запорізької області.
У фінальному забігу чоловіків у підійманні по штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної вежі перемогу виборов одесит Євген Бельченко, срібло в Арсена Ілієва з Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, а третім став Юрій Плотніков з Одеської області.
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Привітали переможців на сайті управління ДСНС України у Волинській області.
Срібло здобула харків'янка Жанна Ярушевська, а бронзову медаль – Валерія Гальченко із Запорізької області.
У фінальному забігу чоловіків у підійманні по штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної вежі перемогу виборов одесит Євген Бельченко, срібло в Арсена Ілієва з Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, а третім став Юрій Плотніков з Одеської області.
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