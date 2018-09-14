Луцькі лікарі озвучили перелік особливо небезпечних продуктів харчування

Медики Луцького центру первинної медичної допомоги розповіли, які продукти є особливо небезпечними для здоров'я.Про це йдеться на сторінці Луцького ЦМПД.«Сьогодні нам захотілося з Вами поділитися інформацією про небезпечні для організму продукти харчування людини, адже, для сучасної людини характерним є харчування сильно переробленою промисловою їжею, в якій багато насичених жирів, цукру, харчових добавок та солі. Така їжа не приносить користі організму й провокує різні хвороби.Що варто виключити з щоденного раціону?Які продукти вважаються шкідливими?1. Глутамат натрію. Не можна їсти продукти з добавкою Е-621 (глутамат натрію). Берете упаковку товару в магазині і читаєте. Якщо вказаний глутамат натрію, не купуєте її зовсім. Глутамат натрію є підсилювачем смаку. Зараз його додають навіть у найнесподіваніші продукти.. Будьте уважні! Краще користуйтеся природними продуктами: сіль, цукор, перець і т.д. Але глутамат ні в якому разі!2. Трансжири. Масло 72,5% не можна їсти ні в якому разі. Це трансжири - рослинна олія низького сорту, розбите водородом. Масла менше 82,5% НЕ БУВАЄ. Якщо не вийде знайти таке масло, то краще їжте рослинне. Краще з'їжте дві ложки натурального вершкового масла, ніж цілу пачку або кілограм трансжирів.3. Майонез в пластикових упаковках. Оцет, що знаходиться в майонезі, хоча його там бути не повинно, роз'їдає стінки пластикової упаковки, вивільняючи канцерогени. У пластикові упаковки можна класти тільки нейтральні продукти.4. Кетчуп, різні соуси і заправки. У них високий вміст барвників, замінників смаків і ГМО, крім того, консерванти, що оберігають ці продукти від псування, порушують мікрофлору кишечника, знищуючи і корисні мікроби в організмі.5. Молочні продукти тривалого терміну зберігання (більше2 місяців). Все, що зберігається більше 2-х тижнів, вживати не можна. Асептична упаковка - це упаковка з антибіотиком.6. Малосольний оселедець в пластикових упаковках. Малосольний оселедець зберігається тільки в олії. Ні в якому оцті, вині він не зберігається. Якщо оселедець без олії, значить в неї доданий уротропін.7. Кукурудзяні палички і пластівці з цукром. Якщо купуєте кукурудзяні пластівці, палички, вони повинні бути тільки НЕ солодкі. Тому що цукор не використовують у виробництві. Цукор горить при температурі 140 градусів. Тому використовують цукрозамінники, переважно цикломат.8. Шинка в упаковках. Ні про яку натуральність в даному випадку взагалі не йдеться. Береться тоненька шийка і кілограм гелю. За ніч у спеціальній машинці гель розмішується разом зі шматочком шийки, і до ранку виходить величезний шматок «м'яса». Як такого м'яса в ньому не багато %. Все інше - гель (каратінін, підсилювачі смаку, підсилювачі кольору). Рожевий колір такому «м'ясу» надають підсилювачі кольору разом зі спеціальними лампами.9. Сирокопчені ковбаси. Як раніше вже ніхто не коптить. Зазвичай використовуються коптильні рідини, в яких знову-таки формальдегід. Тому якщо захочеться чогось смачненького, вивчайте склад та купуйте в перевірених місцях.10. Виноград, який не псується. Виноград з'їдають гриби на корені. Тому якщо лежить більше 5 діб на прилавку, знайте, він оброблений хлороформом та іншими серйозними антиокислювачами.11. Перець (не в сезон). Абсолютно генно-модифікований продукт. Його не можна їсти через міру тим, хто страждає запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, гіпертонією, ішемічною хворобою серця, гемороєм, безсонням, психічними розладами, епілепсією, захворюваннями нирок і серця. Сам перець входить в десятку продуктів, що містять азотисті добрива, пестициди. Якщо з'їсти понад вашу міру то можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям. Тому краще буде купувати його виключно в сезон зростання, а саме влітку, і бажано щоб виріс у ваших краях проживання.12. Плавлені сирки. У порівнянні з твердими сортами сирів. Плавлені сири містять більше натрію, що робить їх небажаної їжею людям, що страждають гіпертонією і іншими серцево-судинними захворюваннями. Вони абсолютно не засвоюються!13. Рафінована дезодорована олія. Рафінована олія, до речі, їсти не можна, вона за молекулярною структурою майже не відрізняється від пластику, що відбувається з ним в процесі сильного нагрівання при рафінуванні. Таке масло зашлаковує організм і є найсильнішимканцерогеном. З цієї ж причини не можна двічі смажити на одному і тому ж маслі, крім оливкової... Рафіновану олію не можна використовувати в сирому вигляді в салатах. На ній можна тільки смажити», – йдеться у дописі.