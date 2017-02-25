Жінка з товаришем стояли «на шухері»: у Луцьку затримали злодіїв, які хотіли обікрасти склад

У Луцьку поліцейські охорони затримали трьох осіб, які намагалися обікрасти склад.Поки чоловік нишпорив у складському приміщені, його дружина разом з товаришем стояли «на шухері», - інформує Управління поліції охорони у Волинській області.Так, в обідню пору наряд групи реагування поліції охорони прибув на спрацювання охоронної сигналізації складів по вулиці Володимирська,1. На території де розташовані складські приміщення, правоохоронці натрапили на чоловіка і жінку, які знаходилися у автомобілі на європейській реєстрації. Нервозність і неможливість пояснити даними особами перебування на території, одразу насторожило поліцейських.Протягом декількох хвилин все стало на свої місця, коли через отвір у даху зі складського приміщення виліз чоловік.Усіх трьох осіб поліцейські охорони затримали.Встановлюючи особи з'ясувалося , що чоловік, який потрапив до приміщення складу має кримінальне минуле, а цей раз вирішив залучити до своїх справ дружину та друга.Затриманих передали слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції для з’ясування всіх обставин.