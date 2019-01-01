«Сморід у Луцьку – провокації заводу Біо-Пек», – заммера Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку виявили мелясову барду у каналізаційній системі міста.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.
Нагадаємо, у Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек».
Також посадовець зазначив, що працівники муніципальної варти зафіксували злив мелясної барди у каналізаційні мережі Луцька.
«Щоб перекласти вину на владу, ці провокатори безсовісно заливають нечистоти в каналізаційні мережі нашого міста», – йдеться у дописі.
Заступник мера зазначив, що звертатимуться до прокуратури і поліції, щоб зупинити свавілля, через яке страждають лучани.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.
Нагадаємо, у Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек».
Також посадовець зазначив, що працівники муніципальної варти зафіксували злив мелясної барди у каналізаційні мережі Луцька.
«Щоб перекласти вину на владу, ці провокатори безсовісно заливають нечистоти в каналізаційні мережі нашого міста», – йдеться у дописі.
Заступник мера зазначив, що звертатимуться до прокуратури і поліції, щоб зупинити свавілля, через яке страждають лучани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
А куди скиає барду Луцький спиртзавод? На Ковельській полів фільтрації немає, а завод працює .То де брага?
Субота, 6 липня, о 10-00 всі на Театральний майдан. Ні смороду!
Цікаво чому в інших містах не зливають...
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