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«Сморід у Луцьку – провокації заводу Біо-Пек», – заммера Луцька. ВІДЕО

«Сморід у Луцьку – провокації заводу Біо-Пек», – заммера Луцька. ВІДЕО
У Луцьку виявили мелясову барду у каналізаційній системі міста.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.

Нагадаємо, у Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек».

Також посадовець зазначив, що працівники муніципальної варти зафіксували злив мелясної барди у каналізаційні мережі Луцька.

«Щоб перекласти вину на владу, ці провокатори безсовісно заливають нечистоти в каналізаційні мережі нашого міста», – йдеться у дописі.

Заступник мера зазначив, що звертатимуться до прокуратури і поліції, щоб зупинити свавілля, через яке страждають лучани.


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Теги: сморід, Луцьк, скандал
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Коментарі 3
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А куди скиає барду Луцький спиртзавод? На Ковельській полів фільтрації немає, а завод працює .То де брага?
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Субота, 6 липня, о 10-00 всі на Театральний майдан. Ні смороду!
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Цікаво чому в інших містах не зливають...
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