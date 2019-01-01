«Сморід у Луцьку – провокації заводу Біо-Пек», – заммера Луцька. ВІДЕО





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.



Нагадаємо, у Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек».



Також посадовець зазначив, що працівники муніципальної варти зафіксували злив мелясної барди у каналізаційні мережі Луцька.



«Щоб перекласти вину на владу, ці провокатори безсовісно заливають нечистоти в каналізаційні мережі нашого міста», – йдеться у дописі.



Заступник мера зазначив, що звертатимуться до прокуратури і поліції, щоб зупинити свавілля, через яке страждають лучани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виявили мелясову барду у каналізаційній системі міста.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера ЛуцькаНагадаємо,Також посадовець зазначив, що працівники муніципальної варти зафіксували злив мелясної барди у каналізаційні мережі Луцька.«Щоб перекласти вину на владу, ці провокатори безсовісно заливають нечистоти в каналізаційні мережі нашого міста», – йдеться у дописі.Заступник мера зазначив, що звертатимуться до прокуратури і поліції, щоб зупинити свавілля, через яке страждають лучани.

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