Через негоду 525 населених пунктів в Україні залишилися без світла





Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, - інформує



За даними ДСНС, станом на 7:00 3 липня у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються 163 населених пункти, у Чернігівській – 110, у Вінницькій – 57, у Миколаївській – 41, у Чернівецькій – 38, у Кіровоградській – 35, у Донецькій – 26, у Луганській – 14, у Запорізькій – 12, у Житомирській – 11, у Сумській – 9, у Черкаській – 6, у Київській – 3.



До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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