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На Волині прихильники Московського патріархату перекрили трасу. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

На Волині прихильники Московського патріархату перекрили трасу. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У селі Нуйно Камінь-Каширського району місцеві мешканці вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Богдан Пташник.

У руках протестувальники тримають плакати з написами: "Побійтеся гріха" і "Допоможіть захистити свободу віросповідання".

З відео чутно, що водії досить невдоволені ситуацією. Один з водії просить пропустити його, адже жінка перебуває в лікарні, а він везе їй гроші на операцію.

Учасниця мирного протесту пані Наталія, яка є прихожанкою одного з двох храмів села, каже: «Ми не проти, щоб вони пішли в ПЦУ. Просто голова і депутати зайняли так позицію і не хочуть нам дозволить молитися там, де ми молилися. Ми чотири місяці молимося в хатині? Чого ми маємо молитися в хатині? Ми нікого не зрадили. Ми залишилися в тій вірі, де були наші діди і прадіди».

Довідка: У червні Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.


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Теги: Московський патріархат, дорога, перекриття
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