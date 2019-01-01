У Луцьку патрульні затримали дорослих, які у дворі будинку пиячили в присутності діток
Сьогодні, 11:12
У Луцьку на вулиці Загородня біля прибудинкової території дорослі у присутності дітей розпивали алкогольні напої. Інцидент трапився в ніч на 3 липня.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Інспектори встановили, що дві жінки та чоловік перебували з явними ознаками алкогольного сп’яніння та при цьому далі вживали спиртне у присутності доньок однієї з учасниць, яким 5 і 8 років відповідно.
На вимогу припинити правопорушення їхня 34-річна матір почала поводитись агресивно, тож була затримана, освідована і доставлена у міськвідділ. Тут патрульні оформили адмінматеріали за порушення режиму тиші, розпивання алкоголю в заборонених місцях, дрібне хуліганство.
Окрім того, написали рапорт на працівників ювенальної превенції та відібрано матеріли за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Тепер її з чоловіком перевірять, чи належно вони доглядають за своїми дітьми і в яких умовах проживають.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Інспектори встановили, що дві жінки та чоловік перебували з явними ознаками алкогольного сп’яніння та при цьому далі вживали спиртне у присутності доньок однієї з учасниць, яким 5 і 8 років відповідно.
На вимогу припинити правопорушення їхня 34-річна матір почала поводитись агресивно, тож була затримана, освідована і доставлена у міськвідділ. Тут патрульні оформили адмінматеріали за порушення режиму тиші, розпивання алкоголю в заборонених місцях, дрібне хуліганство.
Окрім того, написали рапорт на працівників ювенальної превенції та відібрано матеріли за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Тепер її з чоловіком перевірять, чи належно вони доглядають за своїми дітьми і в яких умовах проживають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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