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На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО

На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО
У Ковелі відбулись зйомки другого випуску реаліті-шоу «Пігмаліон 3D».

Про це пише Таблоїд.Волині.

Вже зараз можна переглянути другий випуск реаліті-шоу «Пігмаліон 3D», що організувала у місті Ковель Людмила Пенцак – бізнес-тренер, коуч, мотиваційна спікер, засновниця PR-агенції «White Light», засновниця міжнародного проекту «Сила Женственности» автор та ведуча ряду проектів на ТБ.

Координаторка проекту у Ковелі – Марина Громова.

Учасниці надихнулися історіями успіху та зарядилися новою порцією натхнення для росту та формування нової версії себе – свого «Пігмаліона 3D».


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Теги: Пігмаліон, шоу, Ковель, Волинь
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