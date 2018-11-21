На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
У Ковелі відбулись зйомки другого випуску реаліті-шоу «Пігмаліон 3D».
Про це пише Таблоїд.Волині.
Вже зараз можна переглянути другий випуск реаліті-шоу «Пігмаліон 3D», що організувала у місті Ковель Людмила Пенцак – бізнес-тренер, коуч, мотиваційна спікер, засновниця PR-агенції «White Light», засновниця міжнародного проекту «Сила Женственности» автор та ведуча ряду проектів на ТБ.
Координаторка проекту у Ковелі – Марина Громова.
Учасниці надихнулися історіями успіху та зарядилися новою порцією натхнення для росту та формування нової версії себе – свого «Пігмаліона 3D».
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Про це пише Таблоїд.Волині.
Вже зараз можна переглянути другий випуск реаліті-шоу «Пігмаліон 3D», що організувала у місті Ковель Людмила Пенцак – бізнес-тренер, коуч, мотиваційна спікер, засновниця PR-агенції «White Light», засновниця міжнародного проекту «Сила Женственности» автор та ведуча ряду проектів на ТБ.
Координаторка проекту у Ковелі – Марина Громова.
Учасниці надихнулися історіями успіху та зарядилися новою порцією натхнення для росту та формування нової версії себе – свого «Пігмаліона 3D».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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