Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч





Про це повідомляє сектор комунікації



Правоохоронці обіцяють розповісти про особливості професії поліцейського, показати спецтехніку і продемонструвати роботу квадрокоптера.



З гостями свята зустрінуться керівництво поліції Волині, а також співробітники, зокрема, ювенальної превенції, вибухотехнічного відділу, кінологічного центру та патрульної поліції.



Початок: 11:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди відзначення Дня Національної поліції України волинські поліцейські запрошують на професійне свято, яке відбудеться 4 липня, на Театральному майдані у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці обіцяють розповісти про особливості професії поліцейського, показати спецтехніку і продемонструвати роботу квадрокоптера.З гостями свята зустрінуться керівництво поліції Волині, а також співробітники, зокрема, ювенальної превенції, вибухотехнічного відділу, кінологічного центру та патрульної поліції.Початок: 11:00.

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