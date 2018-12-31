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Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч

Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
З нагоди відзначення Дня Національної поліції України волинські поліцейські запрошують на професійне свято, яке відбудеться 4 липня, на Театральному майдані у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці обіцяють розповісти про особливості професії поліцейського, показати спецтехніку і продемонструвати роботу квадрокоптера.

З гостями свята зустрінуться керівництво поліції Волині, а також співробітники, зокрема, ювенальної превенції, вибухотехнічного відділу, кінологічного центру та патрульної поліції.

Початок: 11:00.


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Теги: поліція, Волинь, свято, Національна поліція України, Луцьк
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