Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
Сьогодні, 18:51
З нагоди відзначення Дня Національної поліції України волинські поліцейські запрошують на професійне свято, яке відбудеться 4 липня, на Театральному майдані у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці обіцяють розповісти про особливості професії поліцейського, показати спецтехніку і продемонструвати роботу квадрокоптера.
З гостями свята зустрінуться керівництво поліції Волині, а також співробітники, зокрема, ювенальної превенції, вибухотехнічного відділу, кінологічного центру та патрульної поліції.
Початок: 11:00.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці обіцяють розповісти про особливості професії поліцейського, показати спецтехніку і продемонструвати роботу квадрокоптера.
З гостями свята зустрінуться керівництво поліції Волині, а також співробітники, зокрема, ювенальної превенції, вибухотехнічного відділу, кінологічного центру та патрульної поліції.
Початок: 11:00.
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