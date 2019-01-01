вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки

Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки
У селі Волошки Ковельського району зіткнулись Opel Vectra та ВАЗ 2109.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години. Тілесні ушкодження отримали обидва водії транспортних засобів, а також 17-річний пасажир Opel, 9-річна та 36-річна пасажирки автомобіля ВАЗ. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалися.

Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження потерпілим відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура*
Сьогодні, 11:47
Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше
Сьогодні, 11:31
Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 11:30
У селі на Волині вночі горів мікроавтобус
Сьогодні, 11:24
На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО
02 липень, 17:42
У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої» У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої»
01 липень, 18:25
У Ковелі зіткнулись два легковики У Ковелі зіткнулись два легковики
01 липень, 13:40
Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні
01 липень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура*
Сьогодні, 11:47
 0
Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше
Сьогодні, 11:31
 0
Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 11:30
 0
У селі на Волині вночі горів мікроавтобус
Сьогодні, 11:24
 0
На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿