Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки





Про це повідомили у



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години. Тілесні ушкодження отримали обидва водії транспортних засобів, а також 17-річний пасажир Opel, 9-річна та 36-річна пасажирки автомобіля ВАЗ. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалися.



Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження потерпілим відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Волошки Ковельського району зіткнулись Opel Vectra та ВАЗ 2109.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години. Тілесні ушкодження отримали обидва водії транспортних засобів, а також 17-річний пасажир Opel, 9-річна та 36-річна пасажирки автомобіля ВАЗ. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалися.Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження потерпілим відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.

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