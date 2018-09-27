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Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура*

Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура*
Шукаючи нову квартиру, люди обирають не тільки стіни, в яких їм буде комфортно жити, а й спосіб життя. Дорогу, якою щодня будуть добиратися на роботу, двір, в якому зможуть відпочити ввечері, школу і садок для своїх дітей.

Тому для вибору житла навколишня інфраструктура відіграє важливу роль, - інформує Перший.

Житловий комплекс «Парковий квартал», що у Ковелі на вулиці Глібова, має вигідне розташування. З одного боку, це – спальний район, де є магазини, школи та садочки. З іншого – сам «Парковий квартал» безпосередньо межує лише з приватними будинками, а поруч – ставок і лісосмуга.

Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – ретельно підходив до вибору місця для майбутнього житла у Ковелі. Також планують розвивати інфраструктуру в районі і сприяти відкриттю нових закладів, яких бракуватиме мешканцями «Паркового кварталу». Для цього передбачені комерційні приміщення на першому поверсі третього будинку, який уже почали зводити.

Журналісти пройшлися навколо «Паркового кварталу» і вивчили, які заклади та установи тут є для комфортного життя.

Школи і садочки

Поруч із «Парковим кварталом» – дві школи та чотири садочки.

Одна із них – на вулиці Заводській, школа-ліцей №11. Школа – велика, тут навчається більше 1100 учнів, є 42 класи. Така наповненість школи відповідає проектним можливостям, тобто – школа не перевантажена. Із п’ятого класу можливе поглиблене вивчення математики, а в старших – математичний і філологічний класи. До слова, цікавим фактом про цю школу є те, що першим її директором був Борис Клімчук.

Поруч із цією школою – два садочки.

Садочок №14 – найновіший у Ковелі. Свого часу він не працював, приміщення здавалося в оренду, проте кілька років тому будівлю повернули назад. У сучасний ремонт вклали величезні кошти. Зараз тут – більше 200 вихованців. До слова, у садочку працює соляна кімната.

Трохи далі від школи – дитсадок №11. Тут наразі працює 13 груп для 300 діток. Є інклюзивна група.

Ковельська школа №11
Ковельська школа №11
Біля школи багато спортивних тренажерів
Біля школи багато спортивних тренажерів
Садочок №14
Садочок №14

В інший бік від «Паркового кварталу», на вулиці Володимирській є школа-колегіум №13. Тут – 46 класів і 1300 дітей. Це – найбільша і найновіша ковельська школа, збудована у 1994 році. Поруч – великий стадіон, є поле зі штучним покриттям. У школи – художньо-естетичний напрямок, працюють різні мистецькі студії.

У цій частині мікрорайону також два дитсадки.

У дитсадоку №3 загалом – 11 груп, є спеціальні групи для діток із вадами слуху та зору. Також працює група інтернатного типу, де дітки мають можливість лишатися на ніч.

Ще один садочок – №8, де працює 12 груп. У садочку є реабілітаційний блок, за потреби діткам роблять професійний масаж.

Магазини і кафе

Відразу за рогом «Паркового кварталу» – невеличкий магазинчик, де є усі товари першої необхідності: їжа, напої, побутова хімія, засоби гігієни тощо. Магазин працює з 8.00 до 20.00.

Більше торгових точок зосереджено на вулиці Володимирській (пішки можна добратися за 10 хвилин).
Неподалік «Паркового кварталу» – невеличкий магазин
Неподалік «Паркового кварталу» – невеличкий магазин
Поруч є й інші торгові заклади та послуги, наприклад, ремонт одягу…
Поруч є й інші торгові заклади та послуги, наприклад, ремонт одягу…
Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура*

Якщо добиратися із вулиці Холмської, за поворотом є ряд вузькоспеціалізованих магазинчиків: «Океан», де продається свіжа, морожена, солена та копчена риба, морепродукти; «Добра кухня» із напівфабрикатами від різних видів вареників і пельменів до голубців; «Вацак» – торти, тістечка та печиво; «Вітамінка» – магазин, де полиці забиті різноманітними свіжими овочами та фруктами. Також тут є магазинчик побутової хімії та дитячих іграшок.

На іншому боці вулиці Володимирської – кілька торгових яток, серед яких є ремонт одягу, живі квіти. Поруч – аптека, продаж преси, «Наш край», магазин «Хіммаркет»,«Наша ряба». Тут також є банкомат «Приватбанку».

У сусідньому приміщенні – ще одна аптека та ресторан «Класік», біля них – магазин «Салютик».

Найближча перукарня – теж на вулиці Володимирській, у приватному будинку неподалік зупинки «Парковий квартал».

Що ще корисного?

Неподалік від «Паркового кварталу» – Ремонтне житлово-комунальне підприємство №2. Звісно, у нових будинках буде створене ОСББ, проте за потреби у «жеку» можна домовитись про сантехніка чи електрика.
У районі є стоматологічний центр
У районі є стоматологічний центр
Поруч із школу №11 відкриють амбулаторій
Поруч із школу №11 відкриють амбулаторій

Поруч із школою №11 у колишньому приміщенні басейну планують відкрити амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тож незабаром медичні послуги теж будуть поруч із «Парковим кварталом».

Також тут є фітнес-клуб «Спорт Тайм», де проводять заняття із аеробіки та хореографії, є спортивні тенажери.

До речі, в мікрорайоні є і стоматологічний центр – поруч із школою №13.

На жаль, неподалік ми не знайшли жодного великого спортзалу, хімчистки, відділення «Нової пошти». Очевидно, саме на це варто звернути увагу підприємцям, розглядаючи комерційну нерухомість в «Парковому кварталі», як можливість розвитку власного бізнесу саме в цьому мікрорайоні Ковеля.


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Теги: Ковель, Інвестор, Парковий квартал
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