Розповіли, як у давнину на Волині заготовляли сир. ФОТО
Сьогодні, 19:43
Тетяна Горбач> із села Ситниця Маневицького району розповіла, як дуже давно робили сир на Волині.
Про це йдеться на Facebook-сторінці «Занесло в село».
«А ви чули, як колись у селах на Волині сир заготовляли? Його солили у дерев'яні діжки чи (ящики) так, що той зберігався цілу зиму.
Так-от баба Янка (Тетяна Горбач, – ред.) геть малою, до війни, застала ще той час, коли жили вони багато і добре. Важко працювали, мали хутір, хату, величезний садок із груш та ліс із полем», – йдеться у дописі.
«Як наставлять у коморі повно мішків з сушеними грушками. Па-а-ахне шо не мона. А ще сиру завше мати наробить. Вийдеш зимою в комору, отако ложкою, ложкою набереш в миску - і вже засмачити щось є. Добрий сир, з маслом...» - згадувала жінка, якій вже більше 90 років.
Жінка розповідає, що сир заготовляли завчасно. Складали у спеціальний дерев'яний ящик.
«Сир добре солили. Потім на дно масло, далі шар сиру, знов масло, знову шар сиру... Зверху мусово масло - і закривали. Оце все стояло всю зиму в прохолодній коморі. І можна було брати і їсти з чим», – прицмокувала баба Янка.
На фото: Тетяна Горбач.
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Про це йдеться на Facebook-сторінці «Занесло в село».
«А ви чули, як колись у селах на Волині сир заготовляли? Його солили у дерев'яні діжки чи (ящики) так, що той зберігався цілу зиму.
Так-от баба Янка (Тетяна Горбач, – ред.) геть малою, до війни, застала ще той час, коли жили вони багато і добре. Важко працювали, мали хутір, хату, величезний садок із груш та ліс із полем», – йдеться у дописі.
«Як наставлять у коморі повно мішків з сушеними грушками. Па-а-ахне шо не мона. А ще сиру завше мати наробить. Вийдеш зимою в комору, отако ложкою, ложкою набереш в миску - і вже засмачити щось є. Добрий сир, з маслом...» - згадувала жінка, якій вже більше 90 років.
Жінка розповідає, що сир заготовляли завчасно. Складали у спеціальний дерев'яний ящик.
«Сир добре солили. Потім на дно масло, далі шар сиру, знов масло, знову шар сиру... Зверху мусово масло - і закривали. Оце все стояло всю зиму в прохолодній коморі. І можна було брати і їсти з чим», – прицмокувала баба Янка.
На фото: Тетяна Горбач.
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