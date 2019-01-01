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На Львівщині хлопець стріляв з пістолета у маршрутці

На Львівщині хлопець стріляв з пістолета у маршрутці
На Львівщині 19-річний хлопець з ознаками наркотичного сп'яніння стріляв в маршрутці.

Інцидент трапився 2 липня приблизно о 22:00, – повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого у Львові, під час проїзду у маршрутному таксі, невідомий чоловік почав стріляти з невідомої зброї. Громадяни затримали зловмисника, після чого повідомили про подію правоохоронців.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу зловмисника встановили – ним виявився 19-річний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який відправили на експертне дослідження.

Як повідомив на сторінці у Facebook ГО «Варта-1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, чоловік стріляв у салоні маршрутки № 16, поблизу гіпермаркету «Ашан». На момент події він перебував з ознаками наркотичного сп’яніння.

Постраждалих внаслідок події немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

На Львівщині хлопець стріляв з пістолета у маршрутці


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Теги: Львівщина, хлопець, стріляв у маршрутці
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