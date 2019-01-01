На Львівщині хлопець стріляв з пістолета у маршрутці





Інцидент трапився 2 липня приблизно о 22:00, – повідомляє



Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого у Львові, під час проїзду у маршрутному таксі, невідомий чоловік почав стріляти з невідомої зброї. Громадяни затримали зловмисника, після чого повідомили про подію правоохоронців.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу зловмисника встановили – ним виявився 19-річний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який відправили на експертне дослідження.



Як повідомив на сторінці у Facebook Ігор Зінкевич, чоловік стріляв у салоні маршрутки № 16, поблизу гіпермаркету «Ашан». На момент події він перебував з ознаками наркотичного сп’яніння.



Постраждалих внаслідок події немає.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.



Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині 19-річний хлопець з ознаками наркотичного сп'яніння стріляв в маршрутці.Інцидент трапився 2 липня приблизно о 22:00, – повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області. Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого у Львові, під час проїзду у маршрутному таксі, невідомий чоловік почав стріляти з невідомої зброї. Громадяни затримали зловмисника, після чого повідомили про подію правоохоронців.На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу зловмисника встановили – ним виявився 19-річний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який відправили на експертне дослідження.Як повідомив на сторінці у Facebook ГО «Варта-1» , яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради, чоловік стріляв у салоні маршрутки № 16, поблизу гіпермаркету «Ашан». На момент події він перебував з ознаками наркотичного сп’яніння.Постраждалих внаслідок події немає.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

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