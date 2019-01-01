У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Інспектори відділу демонтажу луцьких муніципалів провели демонтаж незаконно встановлених споруд на вулиці Ландау.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Дані споруди використовувались громадянами для зберігання переважно різного сміття, що в свою чергу створювало антисанітарію та захаращення території.
«Роботи по демонтажу за вказаною адресою будуть продовжені», – обіцяють у муніципальній варті.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Дані споруди використовувались громадянами для зберігання переважно різного сміття, що в свою чергу створювало антисанітарію та захаращення території.
«Роботи по демонтажу за вказаною адресою будуть продовжені», – обіцяють у муніципальній варті.
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