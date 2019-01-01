У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



Дані споруди використовувались громадянами для зберігання переважно різного сміття, що в свою чергу створювало антисанітарію та захаращення території.



«Роботи по демонтажу за вказаною адресою будуть продовжені», – обіцяють у муніципальній варті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори відділу демонтажу луцьких муніципалів провели демонтаж незаконно встановлених споруд на вулиці Ландау.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Дані споруди використовувались громадянами для зберігання переважно різного сміття, що в свою чергу створювало антисанітарію та захаращення території.«Роботи по демонтажу за вказаною адресою будуть продовжені», – обіцяють у муніципальній варті.

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