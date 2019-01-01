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У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО

У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
Інспектори відділу демонтажу луцьких муніципалів провели демонтаж незаконно встановлених споруд на вулиці Ландау.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Дані споруди використовувались громадянами для зберігання переважно різного сміття, що в свою чергу створювало антисанітарію та захаращення території.

«Роботи по демонтажу за вказаною адресою будуть продовжені», – обіцяють у муніципальній варті.

У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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