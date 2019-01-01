вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Погода буде – цукерочка», – синоптик про прогноз на завтра

«Погода буде – цукерочка», – синоптик про прогноз на завтра
4-го липня в Україні погода буде теплою.

Про повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині.

"4-го липня в Україні погода буде - цукерочка...Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня», – пише Діденко.

Втім, у Карпатах, найближчої ночі передбачається +7+12 градусів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптик, цукерочка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громаді на Волині, яка після переходу до ПЦУ провела перше богослужіння на сходах церкви, віддали храм
Сьогодні, 12:51
На Львівщині хлопець стріляв з пістолета у маршрутці
Сьогодні, 12:50
«Погода буде – цукерочка», – синоптик про прогноз на завтра
Сьогодні, 12:42
У Луцьку атовець хотів стрибнути з 9-го поверху: опублікували відео порятунку
Сьогодні, 12:21
У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
У західних областях України пройдуть дощі У західних областях України пройдуть дощі
01 липень, 14:53
Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси
23 червень, 06:49
Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
17 червень, 15:57
Синоптик спрогнозувала «люті градуси» в Україні Синоптик спрогнозувала «люті градуси» в Україні
10 червень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
Сьогодні, 13:06
 0
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿