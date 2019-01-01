«Погода буде – цукерочка», – синоптик про прогноз на завтра

4-го липня в Україні погода буде теплою.Про повідомляє синоптикна своїй сторінці у Facebook.За її словами, на Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині."4-го липня в Україні погода буде - цукерочка...Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня», – пише Діденко.Втім, у Карпатах, найближчої ночі передбачається +7+12 градусів.