На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО





Автопригода сталась приблизно о 11:30, - пише



Зазначається, що водій легковика Daewoo повертав і не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою.



45-річний мотоцикліст і його 13-річна донька злетіли на асфальт. Були у шоломах, тому це їх, ймовірно, і врятувало.



У чоловіка – перелом гомілки, забій коліна. А у дитини – підозра на черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювали дві бригади швидкої, рятувальники і поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поряд із заправкою “Укрнафта” трапилась аварія.Автопригода сталась приблизно о 11:30, - пише Радар Зазначається, що водій легковика Daewoo повертав і не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою.45-річний мотоцикліст і його 13-річна донька злетіли на асфальт. Були у шоломах, тому це їх, ймовірно, і врятувало.У чоловіка – перелом гомілки, забій коліна. А у дитини – підозра на черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювали дві бригади швидкої, рятувальники і поліція.

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