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На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО

На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
У Нововолинську поряд із заправкою “Укрнафта” трапилась аварія.

Автопригода сталась приблизно о 11:30, - пише Радар.

Зазначається, що водій легковика Daewoo повертав і не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою.

45-річний мотоцикліст і його 13-річна донька злетіли на асфальт. Були у шоломах, тому це їх, ймовірно, і врятувало.

У чоловіка – перелом гомілки, забій коліна. А у дитини – підозра на черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювали дві бригади швидкої, рятувальники і поліція.


На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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