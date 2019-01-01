На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 13:07
У Нововолинську поряд із заправкою “Укрнафта” трапилась аварія.
Автопригода сталась приблизно о 11:30, - пише Радар.
Зазначається, що водій легковика Daewoo повертав і не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою.
45-річний мотоцикліст і його 13-річна донька злетіли на асфальт. Були у шоломах, тому це їх, ймовірно, і врятувало.
У чоловіка – перелом гомілки, забій коліна. А у дитини – підозра на черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювали дві бригади швидкої, рятувальники і поліція.
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Автопригода сталась приблизно о 11:30, - пише Радар.
Зазначається, що водій легковика Daewoo повертав і не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою.
45-річний мотоцикліст і його 13-річна донька злетіли на асфальт. Були у шоломах, тому це їх, ймовірно, і врятувало.
У чоловіка – перелом гомілки, забій коліна. А у дитини – підозра на черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювали дві бригади швидкої, рятувальники і поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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