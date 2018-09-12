На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО





Про це пише



Інцидент трапився 3 липня.



На місце пожежі виїхав черговий підрозділ ДПРЧ 10.



Рятувальники звертаються до любомльчан, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час пожежонебезпечного періоду, з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лисняки Любешівського району сталась пожежа на сміттєзвалищі.Про це пише Район.Любомль Інцидент трапився 3 липня.На місце пожежі виїхав черговий підрозділ ДПРЧ 10.Рятувальники звертаються до любомльчан, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час пожежонебезпечного періоду, з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

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