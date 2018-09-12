вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО

На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
У селі Лисняки Любешівського району сталась пожежа на сміттєзвалищі.

Про це пише Район.Любомль.

Інцидент трапився 3 липня.

На місце пожежі виїхав черговий підрозділ ДПРЧ 10.

Рятувальники звертаються до любомльчан, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час пожежонебезпечного періоду, з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, сміття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:16
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 13:07
На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
Сьогодні, 13:06
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
На Волині люди масово палять сміття. ВІДЕО На Волині люди масово палять сміття. ВІДЕО
12 вересень, 2018, 10:05
«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО «Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
22 серпень, 2018, 09:19
На Волині горіло сміттєзвалище На Волині горіло сміттєзвалище
15 травень, 2017, 10:41
У селі на Волині вночі горів мікроавтобус У селі на Волині вночі горів мікроавтобус
Сьогодні, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
Сьогодні, 13:06
 0
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿