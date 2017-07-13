Українцям хочуть заборонити матюкатися





Про це повідомляють на сайті парламенту, передає



Так, законопроект "Про протидію лихослів'я" (про дематюкаціі мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкації мови) від 2 липня 2019 року зареєстрували під номером 10414.



Ініціатор законопроекту – народний депутат Ольга Богомолець.



Наразі законопроект отриманий Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву.



Тексту законопроекту на сайті парламенту поки немає.



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