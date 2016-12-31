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Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО

Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО
У Чорнобильській зоні на Київщині затримали порушників.

Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції у Київській області.

Так, поліцейські затримали дві групи сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстримального туризму.

Першу групу з трьох молодих людей 19 та 20 років правоохоронці виявили поблизу КПП "Дитятки" у лісовому масиві. Киянин та жителі Кропивницького планували свій відпочинок у радіаційному лісі.

Друга група з трьох чоловік 20 та 19 років була затримана пізно ввечері на території об’єкту "Чорнобиль-2". Молоді люди зі Львова та Кривого Рогу сподівалися на специфічний відпочинок в Чорнобильській зоні.

Стосовно цих громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО
Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО

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Теги: сталкер, Чорнобиль, ЧАЕС
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