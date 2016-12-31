Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО





Про це повідомили



Так, поліцейські затримали дві групи сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстримального туризму.



Першу групу з трьох молодих людей 19 та 20 років правоохоронці виявили поблизу КПП "Дитятки" у лісовому масиві. Киянин та жителі Кропивницького планували свій відпочинок у радіаційному лісі.



Друга група з трьох чоловік 20 та 19 років була затримана пізно ввечері на території об’єкту "Чорнобиль-2". Молоді люди зі Львова та Кривого Рогу сподівалися на специфічний відпочинок в Чорнобильській зоні.



Стосовно цих громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чорнобильській зоні на Київщині затримали порушників.Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції у Київській області.Так, поліцейські затримали дві групи сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстримального туризму.Першу групу з трьох молодих людей 19 та 20 років правоохоронці виявили поблизу КПП "Дитятки" у лісовому масиві. Киянин та жителі Кропивницького планували свій відпочинок у радіаційному лісі.Друга група з трьох чоловік 20 та 19 років була затримана пізно ввечері на території об’єкту "Чорнобиль-2". Молоді люди зі Львова та Кривого Рогу сподівалися на специфічний відпочинок в Чорнобильській зоні.Стосовно цих громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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