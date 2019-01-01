У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО





Про це пише інтернет-видання



Аварія сталась 3 липня.



ДТП трапилася близько 11 години на кільці, що на перехресті вулиць Набережної і Шевченка.



Зазначають, що водій збив велосипедиста на автомобілі марки Opel.



На місці аварії працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній легковик збив велосипедиста.Про це пише інтернет-видання Волинь24 Аварія сталась 3 липня.ДТП трапилася близько 11 години на кільці, що на перехресті вулиць Набережної і Шевченка.Зазначають, що водій збив велосипедиста на автомобілі марки Opel.На місці аварії працює патрульна поліція.

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