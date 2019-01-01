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У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО

У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на вулиці Набережній легковик збив велосипедиста.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

Аварія сталась 3 липня.

ДТП трапилася близько 11 години на кільці, що на перехресті вулиць Набережної і Шевченка.

Зазначають, що водій збив велосипедиста на автомобілі марки Opel.

На місці аварії працює патрульна поліція.

У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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