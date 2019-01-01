У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 15:10
У Луцьку на вулиці Набережній легковик збив велосипедиста.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Аварія сталась 3 липня.
ДТП трапилася близько 11 години на кільці, що на перехресті вулиць Набережної і Шевченка.
Зазначають, що водій збив велосипедиста на автомобілі марки Opel.
На місці аварії працює патрульна поліція.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Аварія сталась 3 липня.
ДТП трапилася близько 11 години на кільці, що на перехресті вулиць Набережної і Шевченка.
Зазначають, що водій збив велосипедиста на автомобілі марки Opel.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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