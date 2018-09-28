Луцька фотографка здобула перемогу у європейському конкурсі
Сьогодні, 13:52
Фотограф з Луцька Лідія Кожевникова здобула перемогу в номінації #люди конкурсу #MakingEurope2019.
Про це пише День.
Тема конкурсу, як зазначається на сторінці змагання, – це розповідь про людей, місця, культуру та історію Європи у фотокартках. Конкурс приурочений до 70-річчя Ради Європи.
Учасники опублікували більше, ніж 700 записів. Конкурс містив 5 категорій: «Люди», «Місця», «Моменти», «Виклики», «Чорно-білі» (#people, #places, #moments, #challenges та #blackandwhite).
Обирали кращого з кожної категорії та загального переможця 3 лідери Ради Європи: президент Парламентської асамблеї Ліліан Маурі-Паск'є, суддя, голова Європейського суду з прав людини Лінос-Олександр Сициліанос, заступник Генерального секретаря Габріелла Баттайні-Драгоні. Оцінювали учасників також 3 експерти з дизайну: Девід Каскаро (Франція), Діна Оганова (Грузія) і Кароліна Вейо (Фінляндія).
Лідія Кожевникова здобула абсолютну перемогу. Дівчина брала участь у категорії #люди і стала кращою з кращих. Підпис для фото фотографка обрала символічний – «Разом ми можемо зробити більше».
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Про це пише День.
Тема конкурсу, як зазначається на сторінці змагання, – це розповідь про людей, місця, культуру та історію Європи у фотокартках. Конкурс приурочений до 70-річчя Ради Європи.
Учасники опублікували більше, ніж 700 записів. Конкурс містив 5 категорій: «Люди», «Місця», «Моменти», «Виклики», «Чорно-білі» (#people, #places, #moments, #challenges та #blackandwhite).
Обирали кращого з кожної категорії та загального переможця 3 лідери Ради Європи: президент Парламентської асамблеї Ліліан Маурі-Паск'є, суддя, голова Європейського суду з прав людини Лінос-Олександр Сициліанос, заступник Генерального секретаря Габріелла Баттайні-Драгоні. Оцінювали учасників також 3 експерти з дизайну: Девід Каскаро (Франція), Діна Оганова (Грузія) і Кароліна Вейо (Фінляндія).
Лідія Кожевникова здобула абсолютну перемогу. Дівчина брала участь у категорії #люди і стала кращою з кращих. Підпис для фото фотографка обрала символічний – «Разом ми можемо зробити більше».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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