Луцька фотографка здобула перемогу у європейському конкурсі

Лідія Кожевникова здобула перемогу в номінації #люди конкурсу #MakingEurope2019.



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Тема конкурсу, як зазначається на сторінці змагання, – це розповідь про людей, місця, культуру та історію Європи у фотокартках. Конкурс приурочений до 70-річчя Ради Європи.



Учасники опублікували більше, ніж 700 записів. Конкурс містив 5 категорій: «Люди», «Місця», «Моменти», «Виклики», «Чорно-білі» (#people, #places, #moments, #challenges та #blackandwhite).



Обирали кращого з кожної категорії та загального переможця 3 лідери Ради Європи: президент Парламентської асамблеї Ліліан Маурі-Паск'є, суддя, голова Європейського суду з прав людини Лінос-Олександр Сициліанос, заступник Генерального секретаря Габріелла Баттайні-Драгоні. Оцінювали учасників також 3 експерти з дизайну: Девід Каскаро (Франція), Діна Оганова (Грузія) і Кароліна Вейо (Фінляндія).



Лідія Кожевникова здобула абсолютну перемогу. Дівчина брала участь у категорії #люди і стала кращою з кращих. Підпис для фото фотографка обрала символічний – «Разом ми можемо зробити більше».





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