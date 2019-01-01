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Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється целюліт і як з ним боротись. ВІДЕО

Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється целюліт і як з ним боротись. ВІДЕО
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів про целюліт та його небезпечний вплив на здоров`я.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Лікар зазначив, що целюлітом називають структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи. При таких проявах шкіра стає схожою на шкірку апельсина.

Целюліт утворюється коли підшкірний жир занадто сильно випинається, проте не покидає межі сполучної тканини, у якій він розташований. Назовні це проявляється у вигляді горбиків і ямочок на шкірі. Прояви целюліту можуть бути як у жінок, так і у чоловіків.

Чим небезпечний целюліт?

1. Ризик виникнення діабету 2 типу
2. Стимулює розвиток варикозу
3. Погіршує зовнішній вигляд
4. Ускладнює кровопостачання
5. Судоми та оніміння ніг.

А причинами целюліту є: слабкий каркас сполучної тканини, брак постачання крові та лімфи, підвищений рівень інсуліну, малорухливий спосіб життя, зайва вага, неправильно підібраний одяг.

Відтак, лікар дав декілька порад, як боротися з целюлітом:

- Не носіть корегуючу білизну. Це обумовлює гіршу циркуляцію лімфи та крові, внаслідок менше постачання кисню в жирову ткану.

- Фізичні навантаження. Вправи допоможуть вам сформувати м’язовий рельєф, який підтримуватиме жирову тканину.

- Більше рухайтеся. Сидячий спосіб життя дарує не тільки целюліт, але й багато різних проблем зі здоров’ям.

- Не паліть. Паління призводить до браку кровопостачання та звужує судини.

- Не вживайте ксеноестрогени. Це сполуки, які імітують дію наших власних гормонів. Вони містяться у пластику, молоці корів, печиві та в барвниках, які застосовують для забарвлення морепродуктів.

Профілактика целюліту заснована на отриманні якісного і збалансованого харчування, підвищення фізичної активності та лікуванні захворювань, здатних підвищити ймовірність розвитку целюліту.


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Теги: целюліт
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