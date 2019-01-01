Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється целюліт і як з ним боротись. ВІДЕО
Сьогодні, 17:17
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів про целюліт та його небезпечний вплив на здоров`я.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Лікар зазначив, що целюлітом називають структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи. При таких проявах шкіра стає схожою на шкірку апельсина.
Целюліт утворюється коли підшкірний жир занадто сильно випинається, проте не покидає межі сполучної тканини, у якій він розташований. Назовні це проявляється у вигляді горбиків і ямочок на шкірі. Прояви целюліту можуть бути як у жінок, так і у чоловіків.
Чим небезпечний целюліт?
1. Ризик виникнення діабету 2 типу
2. Стимулює розвиток варикозу
3. Погіршує зовнішній вигляд
4. Ускладнює кровопостачання
5. Судоми та оніміння ніг.
А причинами целюліту є: слабкий каркас сполучної тканини, брак постачання крові та лімфи, підвищений рівень інсуліну, малорухливий спосіб життя, зайва вага, неправильно підібраний одяг.
Відтак, лікар дав декілька порад, як боротися з целюлітом:
- Не носіть корегуючу білизну. Це обумовлює гіршу циркуляцію лімфи та крові, внаслідок менше постачання кисню в жирову ткану.
- Фізичні навантаження. Вправи допоможуть вам сформувати м’язовий рельєф, який підтримуватиме жирову тканину.
- Більше рухайтеся. Сидячий спосіб життя дарує не тільки целюліт, але й багато різних проблем зі здоров’ям.
- Не паліть. Паління призводить до браку кровопостачання та звужує судини.
- Не вживайте ксеноестрогени. Це сполуки, які імітують дію наших власних гормонів. Вони містяться у пластику, молоці корів, печиві та в барвниках, які застосовують для забарвлення морепродуктів.
Профілактика целюліту заснована на отриманні якісного і збалансованого харчування, підвищення фізичної активності та лікуванні захворювань, здатних підвищити ймовірність розвитку целюліту.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Лікар зазначив, що целюлітом називають структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи. При таких проявах шкіра стає схожою на шкірку апельсина.
Целюліт утворюється коли підшкірний жир занадто сильно випинається, проте не покидає межі сполучної тканини, у якій він розташований. Назовні це проявляється у вигляді горбиків і ямочок на шкірі. Прояви целюліту можуть бути як у жінок, так і у чоловіків.
Чим небезпечний целюліт?
1. Ризик виникнення діабету 2 типу
2. Стимулює розвиток варикозу
3. Погіршує зовнішній вигляд
4. Ускладнює кровопостачання
5. Судоми та оніміння ніг.
А причинами целюліту є: слабкий каркас сполучної тканини, брак постачання крові та лімфи, підвищений рівень інсуліну, малорухливий спосіб життя, зайва вага, неправильно підібраний одяг.
Відтак, лікар дав декілька порад, як боротися з целюлітом:
- Не носіть корегуючу білизну. Це обумовлює гіршу циркуляцію лімфи та крові, внаслідок менше постачання кисню в жирову ткану.
- Фізичні навантаження. Вправи допоможуть вам сформувати м’язовий рельєф, який підтримуватиме жирову тканину.
- Більше рухайтеся. Сидячий спосіб життя дарує не тільки целюліт, але й багато різних проблем зі здоров’ям.
- Не паліть. Паління призводить до браку кровопостачання та звужує судини.
- Не вживайте ксеноестрогени. Це сполуки, які імітують дію наших власних гормонів. Вони містяться у пластику, молоці корів, печиві та в барвниках, які застосовують для забарвлення морепродуктів.
Профілактика целюліту заснована на отриманні якісного і збалансованого харчування, підвищення фізичної активності та лікуванні захворювань, здатних підвищити ймовірність розвитку целюліту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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