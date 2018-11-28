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У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО

У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО
У Любомлі на вулиці Паркові загорілася господарська споруда.

Пожежа трапилась близько 10:00 2 липня, – пише Кордон.

На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль.

Пожежу ліквідували за годину. Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку, інструмент тощо. Пошкоджено стіни гаража та господарчої споруди.

Ймовірна причина загоряння — коротке замикання електромережі.

У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО
У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО
У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, гараж
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