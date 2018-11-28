У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО





Пожежа трапилась близько 10:00 2 липня, – пише Кордон.



На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль.



Пожежу ліквідували за годину. Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку, інструмент тощо. Пошкоджено стіни гаража та господарчої споруди.



Ймовірна причина загоряння — коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на вулиці Паркові загорілася господарська споруда.Пожежа трапилась близько 10:00 2 липня, – пише Кордон.На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль.Пожежу ліквідували за годину. Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку, інструмент тощо. Пошкоджено стіни гаража та господарчої споруди.Ймовірна причина загоряння — коротке замикання електромережі.

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