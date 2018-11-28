У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО
Сьогодні, 14:41
У Любомлі на вулиці Паркові загорілася господарська споруда.
Пожежа трапилась близько 10:00 2 липня, – пише Кордон.
На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль.
Пожежу ліквідували за годину. Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку, інструмент тощо. Пошкоджено стіни гаража та господарчої споруди.
Ймовірна причина загоряння — коротке замикання електромережі.
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Пожежа трапилась близько 10:00 2 липня, – пише Кордон.
На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль.
Пожежу ліквідували за годину. Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку, інструмент тощо. Пошкоджено стіни гаража та господарчої споруди.
Ймовірна причина загоряння — коротке замикання електромережі.
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