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Хотіла спалити сухе гілля: лучанку покарали за розведення багаття у місті. ФОТО

Хотіла спалити сухе гілля: лучанку покарали за розведення багаття у місті. ФОТО
У Луцьку на вулиці Мамсурова, 7, муніципали виявили жінку, яка розвела багаття.

Таким чином вона вирішила утилізувати сухе гілля, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

«Однак розводити багаття на території нашого міста заборонено. Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька, за що громадянка понесе адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП.

На порушника чекає штраф від 340.00 до 1360.00 грн», – йдеться у дописі.

Хотіла спалити сухе гілля: лучанку покарали за розведення багаття у місті. ФОТО
Хотіла спалити сухе гілля: лучанку покарали за розведення багаття у місті. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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