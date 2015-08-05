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Розповіли куди йдуть кошти, зібрані на екологічних постах Шацького нацпарку

Розповіли куди йдуть кошти, зібрані на екологічних постах Шацького нацпарку
На екологічних постах у Шацькому нацпарку з 4 по 30 червня зібрали майже 200 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба Шацького НПП на своїй сторінці у facebook.

Так,Впродовж літнього відпочинкового періоду на території парку функціонують два екологічні пости: «Венське» та «Медик», на яких згідно ст. 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд» встановлена плата за відвідування території парку.

З 4 по 30 червня на екологічних постах зібрали 190 050 грн. З них 70 354 грн сплатили за встановлення та обслуговування біотуалетів та 67 225 грн за вивіз ТПВ. Зазначають, що вивіз сміття та обслуговування біотуалетів проводиться щоденно.

"На сьогодні, відповідь на запитання, куди витрачаються зібрані кошти стала зримою для відвідувачів Шацького поозер'я: оновлений центральний пляж в с. Світязь, чиста територія, нові альтанки, новенькі душові кабіни і туалети під’єднані до каналізаційної системи (зокрема, в наметовому містечку «Незабудка»), оновлені екологічні стежки та рекреаційні пункти", - йдеться у повідомлені.


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Теги: Шацьк, екологічний збір
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