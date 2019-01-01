На Волинь знову приїде DZIDZIO
Сьогодні, 17:45
На День Велицької громади в село Угли Ковельського району 7 липня приїде DZIDZIO.
Про це повідомляє "Волинь".
З нагоди свята для мешканців громади та гостей проведуть дійство "Ой на Івана, ой на Купала".
В цей день проведуть різноманітні майстер-класи, виставки виробів, обрядові дійства, виступлять аматорські колективи та популярний співак DZIDZIO. Крім цього, можна буде повеселитися під час фестивалю Фарб Холі. А ввечері лунатиме крута святкова дискотека.
Зазначають, під час заходу працюватиме виїзна торгівля. На дітей чекає багато "цікавинок": солодка вата, батут, машинки та веселі атракціони. Також охочі зможуть взяти участь у розіграші лотереї та сфотографуватися у спеціально облаштованій святковій фотозоні.
Додають, з нагоди дійства спеціально курсуватиме автобус. Виїзд за маршрутами Мельниця-Кухарі-Угли та Кашівка-Підріжжя-Угли буде о 15:30.
Початок заходу о 17:00.
Організатори свята сердечно запрошують усіх мешканців громади та гостей відсвяткувати День Велицької громади.
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Про це повідомляє "Волинь".
З нагоди свята для мешканців громади та гостей проведуть дійство "Ой на Івана, ой на Купала".
В цей день проведуть різноманітні майстер-класи, виставки виробів, обрядові дійства, виступлять аматорські колективи та популярний співак DZIDZIO. Крім цього, можна буде повеселитися під час фестивалю Фарб Холі. А ввечері лунатиме крута святкова дискотека.
Зазначають, під час заходу працюватиме виїзна торгівля. На дітей чекає багато "цікавинок": солодка вата, батут, машинки та веселі атракціони. Також охочі зможуть взяти участь у розіграші лотереї та сфотографуватися у спеціально облаштованій святковій фотозоні.
Додають, з нагоди дійства спеціально курсуватиме автобус. Виїзд за маршрутами Мельниця-Кухарі-Угли та Кашівка-Підріжжя-Угли буде о 15:30.
Початок заходу о 17:00.
Організатори свята сердечно запрошують усіх мешканців громади та гостей відсвяткувати День Велицької громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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