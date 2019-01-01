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На Волинь знову приїде DZIDZIO

На Волинь знову приїде DZIDZIO
На День Велицької громади в село Угли Ковельського району 7 липня приїде DZIDZIO.

Про це повідомляє "Волинь".

З нагоди свята для мешканців громади та гостей проведуть дійство "Ой на Івана, ой на Купала".

В цей день проведуть різноманітні майстер-класи, виставки виробів, обрядові дійства, виступлять аматорські колективи та популярний співак DZIDZIO. Крім цього, можна буде повеселитися під час фестивалю Фарб Холі. А ввечері лунатиме крута святкова дискотека.

Зазначають, під час заходу працюватиме виїзна торгівля. На дітей чекає багато "цікавинок": солодка вата, батут, машинки та веселі атракціони. Також охочі зможуть взяти участь у розіграші лотереї та сфотографуватися у спеціально облаштованій святковій фотозоні.

Додають, з нагоди дійства спеціально курсуватиме автобус. Виїзд за маршрутами Мельниця-Кухарі-Угли та Кашівка-Підріжжя-Угли буде о 15:30.

Початок заходу о 17:00.

Організатори свята сердечно запрошують усіх мешканців громади та гостей відсвяткувати День Велицької громади.

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Теги: Волинь, Велицька ОТГ, DZIDZIO
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