На Волинь знову приїде DZIDZIO





Про це повідомляє



З нагоди свята для мешканців громади та гостей проведуть дійство "Ой на Івана, ой на Купала".



В цей день проведуть різноманітні майстер-класи, виставки виробів, обрядові дійства, виступлять аматорські колективи та популярний співак DZIDZIO. Крім цього, можна буде повеселитися під час фестивалю Фарб Холі. А ввечері лунатиме крута святкова дискотека.



Зазначають, під час заходу працюватиме виїзна торгівля. На дітей чекає багато "цікавинок": солодка вата, батут, машинки та веселі атракціони. Також охочі зможуть взяти участь у розіграші лотереї та сфотографуватися у спеціально облаштованій святковій фотозоні.



Додають, з нагоди дійства спеціально курсуватиме автобус. Виїзд за маршрутами Мельниця-Кухарі-Угли та Кашівка-Підріжжя-Угли буде о 15:30.



Початок заходу о 17:00.



Організатори свята сердечно запрошують усіх мешканців громади та гостей відсвяткувати День Велицької громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День Велицької громади в село Угли Ковельського району 7 липня приїде DZIDZIO.Про це повідомляє "Волинь" З нагоди свята для мешканців громади та гостей проведуть дійство "Ой на Івана, ой на Купала".В цей день проведуть різноманітні майстер-класи, виставки виробів, обрядові дійства, виступлять аматорські колективи та популярний співак. Крім цього, можна буде повеселитися під час фестивалю Фарб Холі. А ввечері лунатиме крута святкова дискотека.Зазначають, під час заходу працюватиме виїзна торгівля. На дітей чекає багато "цікавинок": солодка вата, батут, машинки та веселі атракціони. Також охочі зможуть взяти участь у розіграші лотереї та сфотографуватися у спеціально облаштованій святковій фотозоні.Додають, з нагоди дійства спеціально курсуватиме автобус. Виїзд за маршрутами Мельниця-Кухарі-Угли та Кашівка-Підріжжя-Угли буде о 15:30.Початок заходу о 17:00.Організатори свята сердечно запрошують усіх мешканців громади та гостей відсвяткувати День Велицької громади.

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