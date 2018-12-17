Лучанин організував підпільну «мобільну» заправку, звідки продавав дизпаливо
Сьогодні, 15:41
На Волині з незаконного обігу вилучили понад 30 тонн дизельного пального.
Про інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Правоохоронці «на гарячому» виявили факт перекачування дизельного пального невідомого походження з великогабаритного транспортного засобу у маловантажні фургони, які обладнані єврокубами та паливно-роздавальними колонками.
З вказаних «мобільних» АЗС місцевим жителем продавали пальне на території міста Луцька. З метою ухилення від сплати податків лучанин налагодив свій "бізнес" всупереч чинному законодавству, зокрема без державної реєстрації СГД та документів, які засвідчують якість та походження нафтопродуктів.
Відтак, з незаконного обігу вилучили 32 460 літрів дизельного палива, транспортні засоби та паливно-роздавальні колонки. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить понад 1,3 мільйона гривень.
Стосовно правопорушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
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Про інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Правоохоронці «на гарячому» виявили факт перекачування дизельного пального невідомого походження з великогабаритного транспортного засобу у маловантажні фургони, які обладнані єврокубами та паливно-роздавальними колонками.
З вказаних «мобільних» АЗС місцевим жителем продавали пальне на території міста Луцька. З метою ухилення від сплати податків лучанин налагодив свій "бізнес" всупереч чинному законодавству, зокрема без державної реєстрації СГД та документів, які засвідчують якість та походження нафтопродуктів.
Відтак, з незаконного обігу вилучили 32 460 літрів дизельного палива, транспортні засоби та паливно-роздавальні колонки. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить понад 1,3 мільйона гривень.
Стосовно правопорушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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