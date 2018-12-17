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Лучанин організував підпільну «мобільну» заправку, звідки продавав дизпаливо

Лучанин організував підпільну «мобільну» заправку, звідки продавав дизпаливо
На Волині з незаконного обігу вилучили понад 30 тонн дизельного пального.

Про інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

Правоохоронці «на гарячому» виявили факт перекачування дизельного пального невідомого походження з великогабаритного транспортного засобу у маловантажні фургони, які обладнані єврокубами та паливно-роздавальними колонками.

З вказаних «мобільних» АЗС місцевим жителем продавали пальне на території міста Луцька. З метою ухилення від сплати податків лучанин налагодив свій "бізнес" всупереч чинному законодавству, зокрема без державної реєстрації СГД та документів, які засвідчують якість та походження нафтопродуктів.

Відтак, з незаконного обігу вилучили 32 460 літрів дизельного палива, транспортні засоби та паливно-роздавальні колонки. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить понад 1,3 мільйона гривень.

Стосовно правопорушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).






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Теги: пальне, Луцьк
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