Лучанин організував підпільну «мобільну» заправку, звідки продавав дизпаливо

На Волині з незаконного обігу вилучили понад 30 тонн дизельного пального.Про інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Правоохоронці «на гарячому» виявили факт перекачування дизельного пального невідомого походження з великогабаритного транспортного засобу у маловантажні фургони, які обладнані єврокубами та паливно-роздавальними колонками.З вказаних «мобільних» АЗС місцевим жителем продавали пальне на території міста Луцька. З метою ухилення від сплати податків лучанин налагодив свій "бізнес" всупереч чинному законодавству, зокрема без державної реєстрації СГД та документів, які засвідчують якість та походження нафтопродуктів.Відтак, з незаконного обігу вилучили 32 460 літрів дизельного палива, транспортні засоби та паливно-роздавальні колонки. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить понад 1,3 мільйона гривень.Стосовно правопорушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).