вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Одіозний волинський депутат припаркувався на зустрічній смузі руху. ФОТО

Одіозний волинський депутат припаркувався на зустрічній смузі руху. ФОТО
Депутат Володимир-Волинської міської ради Руслан Мороз грубо порушив правила дорожнього руху.

Про це інформує інтернет-видання «Княжий Град».

2 липня депутат міськради, член комісії з питань містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин припаркував своє авто із порушеннями правил дорожнього руху. Він припаркувався на зустрічній смузі руху.

Автівка належить самому Руслану Морозу. Це підтверджується і у декларації депутата.

Одіозний волинський депутат припаркувався на зустрічній смузі руху. ФОТО


Нагадаємо, раніше скандального депутата засудили за побиття чоловіка. Згодом його звинувачували у махінаціях та сприянні при наданні земельної ділянки власній тещі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський депутат обізвав колег «недорізаними»

Одіозний волинський депутат припаркувався на зустрічній смузі руху. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, депутат, скандал, ПДР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бидло ,воно і в Володимирі бидло .
Відповісти
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тарас Шкітер зустрівся з представниками ОБСЄ. ФОТО
Сьогодні, 15:52
Лучанин організував підпільну «мобільну» заправку, звідки продавав дизпаливо
Сьогодні, 15:41
Одіозний волинський депутат припаркувався на зустрічній смузі руху. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Розповіли куди йдуть кошти, зібрані на екологічних постах Шацького нацпарку
Сьогодні, 15:16
У Луцьку автівка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
На подвір'я депутата Волиньради кинули вибухівку На подвір'я депутата Волиньради кинули вибухівку
08 травень, 08:59
У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей
16 червень, 21:22
У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+ У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+
07 червень, 18:00
Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ
31 травень, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька
Сьогодні, 16:24
 0
У Луцьку можуть повернути стару ціну за проїзд у маршрутках
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
Тарас Шкітер зустрівся з представниками ОБСЄ. ФОТО
Сьогодні, 15:52
 0
Лучанин організував підпільну «мобільну» заправку, звідки продавав дизпаливо
Сьогодні, 15:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿