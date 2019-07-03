Одіозний волинський депутат припаркувався на зустрічній смузі руху. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Депутат Володимир-Волинської міської ради Руслан Мороз грубо порушив правила дорожнього руху.
Про це інформує інтернет-видання «Княжий Град».
2 липня депутат міськради, член комісії з питань містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин припаркував своє авто із порушеннями правил дорожнього руху. Він припаркувався на зустрічній смузі руху.
Автівка належить самому Руслану Морозу. Це підтверджується і у декларації депутата.
Нагадаємо, раніше скандального депутата засудили за побиття чоловіка. Згодом його звинувачували у махінаціях та сприянні при наданні земельної ділянки власній тещі.
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Про це інформує інтернет-видання «Княжий Град».
2 липня депутат міськради, член комісії з питань містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин припаркував своє авто із порушеннями правил дорожнього руху. Він припаркувався на зустрічній смузі руху.
Автівка належить самому Руслану Морозу. Це підтверджується і у декларації депутата.
Нагадаємо, раніше скандального депутата засудили за побиття чоловіка. Згодом його звинувачували у махінаціях та сприянні при наданні земельної ділянки власній тещі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський депутат обізвав колег «недорізаними»
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Коментарі 1
Бидло ,воно і в Володимирі бидло .
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