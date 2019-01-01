Тарас Шкітер зустрівся з представниками ОБСЄ. ФОТО

Тарас Шкітер зустрівся з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ. Вони здійснюють спостереження за дотриманням Україною міжнародних стандартів на дострокових парламентських виборах.



Про це Тарас Шкітер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає



Зустріч відбулась 3 липня.



Як зазначив він, Роджер Браєнт з Великої Британії та Пауліна Чарнецька з Польщі відвідали офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ».



Тарас Шкітер розповів їм про особливості нинішніх виборів до Верховної Ради України, наголосив на необхідності зміни виборчої системи на пропорційну з відкритими регіональними списками. А також ознайомив із діяльністю «СВІДОМИХ», активну роботу команди під час виборчого процесу та поза ним.

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