Тарас Шкітер зустрівся з представниками ОБСЄ. ФОТО
Сьогодні, 15:52
Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», журналіст, ведучий та політик Тарас Шкітер зустрівся з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ. Вони здійснюють спостереження за дотриманням Україною міжнародних стандартів на дострокових парламентських виборах.
Про це Тарас Шкітер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Конкурент.
Зустріч відбулась 3 липня.
Як зазначив він, Роджер Браєнт з Великої Британії та Пауліна Чарнецька з Польщі відвідали офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ».
Тарас Шкітер розповів їм про особливості нинішніх виборів до Верховної Ради України, наголосив на необхідності зміни виборчої системи на пропорційну з відкритими регіональними списками. А також ознайомив із діяльністю «СВІДОМИХ», активну роботу команди під час виборчого процесу та поза ним.
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Про це Тарас Шкітер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Конкурент.
Зустріч відбулась 3 липня.
Як зазначив він, Роджер Браєнт з Великої Британії та Пауліна Чарнецька з Польщі відвідали офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ».
Тарас Шкітер розповів їм про особливості нинішніх виборів до Верховної Ради України, наголосив на необхідності зміни виборчої системи на пропорційну з відкритими регіональними списками. А також ознайомив із діяльністю «СВІДОМИХ», активну роботу команди під час виборчого процесу та поза ним.
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