У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Патрульні виявили у 19-річного лучанина два пакунки з речовиною рослинного походження.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
2 липня, близько обіду, у місті Луцьку патрульні прибули на виклик, що по вулиці Ковельській, помітили громадянина, який під час спілкування помітно нервував.
Під час поверхневої перевірки у 19-річного лучанина бійці виявили два згортки із речовиною рослинного походження.
Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділення поліції.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
2 липня, близько обіду, у місті Луцьку патрульні прибули на виклик, що по вулиці Ковельській, помітили громадянина, який під час спілкування помітно нервував.
Під час поверхневої перевірки у 19-річного лучанина бійці виявили два згортки із речовиною рослинного походження.
Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділення поліції.
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