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У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО

У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО
Патрульні виявили у 19-річного лучанина два пакунки з речовиною рослинного походження.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

2 липня, близько обіду, у місті Луцьку патрульні прибули на виклик, що по вулиці Ковельській, помітили громадянина, який під час спілкування помітно нервував.

Під час поверхневої перевірки у 19-річного лучанина бійці виявили два згортки із речовиною рослинного походження.

Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділення поліції.

У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО
У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк
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