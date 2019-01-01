У Луцьку поліцейські спіймали 19-річного хлопця з наркотиками. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



2 липня, близько обіду, у місті Луцьку патрульні прибули на виклик, що по вулиці Ковельській, помітили громадянина, який під час спілкування помітно нервував.



Під час поверхневої перевірки у 19-річного лучанина бійці виявили два згортки із речовиною рослинного походження.



Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділення поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні виявили у 19-річного лучанина два пакунки з речовиною рослинного походження.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.2 липня, близько обіду, у місті Луцьку патрульні прибули на виклик, що по вулиці Ковельській, помітили громадянина, який під час спілкування помітно нервував.Під час поверхневої перевірки у 19-річного лучанина бійці виявили два згортки із речовиною рослинного походження.Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділення поліції.

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