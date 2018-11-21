У Луцьку можуть повернути стару ціну за проїзд у маршрутках





Про це йдеться у проекті рішення Луцькради, підписаним секретарем міськради



Отож, міська рада Луцька вирішила скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 23.05.2019 № 331-1 «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху».



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Питання скасування нинішньої вартості проїзду у маршрутках розглядатимуть на постійній комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.



У пояснювальній записці до проекту рішення зазначили, що відповідно до змісту вказаного рішення у місті Луцьку підняли вартість проїзду у громадському транспорті для різних категорій населення.



Також підкреслили, що протягом місяця до представників депутатського корпусу надійшла велика кількість звернень від мешканців міста щодо необгрунтованості підняття тарифу на проїзд та невідповідність вартості якісним показникам послуг, що надаються.



«Таким чином, у зв'язку з невідповідністю прийнятого рішення базовим принципам, що закріплені в Конституції України та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" вважаємо за необхідне скасувати вказане рішення виконавчого комітету, яке крім вищевказаних аргументів не відповідає інтересам територіальної громади», – йдеться у тексті пояснювальної записки.

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