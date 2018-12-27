вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда

У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда
У центрі Луцька, на Театральній площі, всихає одна з ялинок. Дерево жовтіє та скидає голки. На нижньому гіллю ще можна помітити зелені вкраплення, але їх мало.

У відділі екології Луцької міської ради «Конкуренту» повідомили, що проблема з ялинками не поодинока.

Щодо дерева на Театральному майдані, то йому дали час для відновлення, однак воно наврядчи відбудеться. Тож ймовірність того, що дерево доведеться зрізати – велика.

Після цього частину стовбура можна буде скерувати на обстеження, аби з'ясувати причину засихання.

«Однак це масове явище, бо така ж ситуація в парку, на меморіалі. Масово ялинки всихають. Ми підозрюємо, що це пов'язано із масовим поширенням на Волині короїда, він паразитує в лісі на сосні. Можливо, це пов'язано із глобальними змінами клімату. Точно можна буде встановити після дослідження», – пояснила керівник відділу екології Оксана Тарабанюк.

У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда
У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда
У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 19:24
У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда
Сьогодні, 19:13
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00
Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
Сьогодні, 18:51
У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО
24 січень, 15:50
Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева
08 січень, 12:28
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
02 січень, 16:26
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
27 грудень, 2018, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 19:24
 0
У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда
Сьогодні, 19:13
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
Сьогодні, 18:51
 0
У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿