У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда





У відділі екології Луцької міської ради



Щодо дерева на Театральному майдані, то йому дали час для відновлення, однак воно наврядчи відбудеться. Тож ймовірність того, що дерево доведеться зрізати – велика.



Після цього частину стовбура можна буде скерувати на обстеження, аби з'ясувати причину засихання.



«Однак це масове явище, бо така ж ситуація в парку, на меморіалі. Масово ялинки всихають. Ми підозрюємо, що це пов'язано із масовим поширенням на Волині короїда, він паразитує в лісі на сосні. Можливо, це пов'язано із глобальними змінами клімату. Точно можна буде встановити після дослідження», – пояснила керівник відділу екології Оксана Тарабанюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька, на Театральній площі, всихає одна з ялинок. Дерево жовтіє та скидає голки. На нижньому гіллю ще можна помітити зелені вкраплення, але їх мало.У відділі екології Луцької міської ради «Конкуренту» повідомили, що проблема з ялинками не поодинока.Щодо дерева на Театральному майдані, то йому дали час для відновлення, однак воно наврядчи відбудеться. Тож ймовірність того, що дерево доведеться зрізати – велика.Після цього частину стовбура можна буде скерувати на обстеження, аби з'ясувати причину засихання.«Однак це масове явище, бо така ж ситуація в парку, на меморіалі. Масово ялинки всихають. Ми підозрюємо, що це пов'язано із масовим поширенням на Волині короїда, він паразитує в лісі на сосні. Можливо, це пов'язано із глобальними змінами клімату. Точно можна буде встановити після дослідження», – пояснила керівник відділу екології

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