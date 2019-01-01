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До Городищенської ОТГ Луцького району приєднається село

До Городищенської ОТГ Луцького району приєднається село
У селі Чаруків Луцького району Волинської області відбулися громадські слухання щодо приєднання до Городищенської ОТГ.

Про це повідомляє Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

«Жителі прийняли рішення про приєднання до вже існуючої Городищенськоі ОТГ з подальшим внесенням змін до перспективного плану формування громад Волинської області», – розповіла радник із децентралізації Волинського ЦРМС Оксана Урбан.


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Теги: Волинь, село Чаруків, Горидищенська ОТТ, приєднання
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