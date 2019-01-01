До Городищенської ОТГ Луцького району приєднається село





Про це повідомляє



«Жителі прийняли рішення про приєднання до вже існуючої Городищенськоі ОТГ з подальшим внесенням змін до перспективного плану формування громад Волинської області», – розповіла радник із децентралізації Волинського ЦРМС Оксана Урбан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Чаруків Луцького району Волинської області відбулися громадські слухання щодо приєднання до Городищенської ОТГ.Про це повідомляє Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування , який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.«Жителі прийняли рішення про приєднання до вже існуючої Городищенськоі ОТГ з подальшим внесенням змін до перспективного плану формування громад Волинської області», – розповіла радник із децентралізації Волинського ЦРМС

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