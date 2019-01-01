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У Луцьку завтра не їздитиме тролейбус №4 до Вересневого

У Луцьку завтра не їздитиме тролейбус №4 до Вересневого
У Луцьку 4 липня не їздитимуть тролейбуси №4 та №4а у мікрорайон Вересневе.

Про це повідомили на сайті ЛПЕ.

"4 липня 2019 року з 10:00 год. у зв'язку з ремонтом електромережі рейси маршрутів тролейбусів №4 та №4а на с. Вересневе виконуватися не будуть до закінчення робіт", - йдеться у повідомлені.


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Теги: Вересневе, тролейбус
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