Хто на Волині заробляє найбільше





Про це інформує ГУ статистики в області.



За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.



Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,6 разу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у травні становила 8489 гривень.Про це інформує ГУ статистики в області.За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,6 разу.

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