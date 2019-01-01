Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 19:24
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у травні становила 8489 гривень.
Про це інформує ГУ статистики в області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,6 разу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУ статистики в області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,6 разу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 19:24
У Луцьку масово всихають дерева: підозрюють жука-короїда
Сьогодні, 19:13
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00
Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
Сьогодні, 18:51