У «Луцькводоканалі» спростували причетність до смороду у місті





Про це йдеться на



Нагадаємо, 3 липня заступник міського голови Луцька Григорій Недопад оприлюднив відео, на якому зображені нечистоти у каналізації Луцька. Він вважає, що цей злив – провокації заводу "Біо-Пек".



Згодом стало відомо, що за інцидент візьметься поліція.



Текст заяви подаємо без змін:



«Закиди підприємства «Біо-Пек» на адресу КП «Луцькводоканал» є безпідставними та не відповідають дійсності. При цьому завод «Біо-Пек» працює без під׳єднання до каналізаційних мереж, а отже обсяги виробничих відходів від діяльності підприємства та місця їх зливу є прихованими від громадськості. Через відсутність водопостачання та водовідведення невідомо, якою є кількість нечистот і скидів, здійснених підприємством.



Більше того, так звані поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, які використовує для скидів «Біо-Пек», є всього лише звичайним полем, на яке скидаються відходи від діяльності двох підприємств. Там відсутня будь-яка очистка скидів. За відсутності каналізаційних мереж і без системи очистки нечистот, намагання підприємства «Біо-Пек» знайти винного у неприємних запахах в місті виглядають абсурдно. Тому байки щодо роботи очисних споруд, які поширює підприємство «Біо-Пек», неправдиві. Фактично «Біо-Пек» використовує ресурси цукрового заводу і ховається за ним. Дане підприємство не зверталося до КП «Луцькводоканал» за підключенням послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Хоча очевидно, що обсяги води для такого виробництва повинні бути надзвичайно великими.



КП «Луцькводоканал» 90 років працює у Луцьку, надаючи послуги водопостачання та водовідведення із дотриманням всіх технологічних вимог. На підприємстві не сталося жодних технологічних порушень, раптових зупинок обладнання чи інших причин, які могли б спричинити виникнення смороду. Підприємство обслуговує 90 тисяч споживачів міста Луцька і 15 прилеглих сіл. КП «Луцькводоканал» має каналізаційно-очисні споруди каналізації біля села Липляни. Це комплекс споруд і будівель, де нечистоти проходять ряд очисних етапів – механічну, біологічну і зневоднення. Обладнання і технології, які там використовуються, при будівництві відповідали державним вимогам і працюють згідно регламенту.



Каналізаційно-насосні станції також не можуть викликати сильних і раптових проявів смороду, адже КНС працюють в штатному режимі впродовж багатьох років, на двох КНС встановлене обладнання, яке очищує стічні води, а на КНС №2 здійснюється озонування повітря, яке в межах санітарної зони мінімізує появу сторонніх запахів. Кожен об’єкт підприємства «Луцькводоканал» перебуває під постійним контролем, обсяг стоків на підприємстві суттєво не збільшується ось уже протягом десяти років.



Як бачимо, безвідповідальність бізнесу і намагання приховати шкоду довкіллю дуже дорого обходиться людям. Важко встановити, з ким підприємство «Біо-Пек» має договори щодо водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо, всі ці дані сховані за Гнідавським цукровим заводом. Невідомо, скільки води та електроенергії вони використовують, хоча є непідтверджені дані про те, що підприємство споживає 280 тис кВат/год в місяць, тобто це виробництво є дуже великим і потужним.



Очисні споруди Луцька працюють у штатному режимі, а каналізаційний запах не може виникати різко, у визначені години і в абсолютно різних кінцях міста. З вищесказаного стає очевидним той факт, що поява різких неприємних запахів у різних зонах міста, зокрема в районі Львівської, ГПЗ, Володимирської, не пов’язана з діяльністю КП «Луцькводоканал», оскільки там навіть немає каналізаційних об’єктів КП «Луцькводоканал».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцькводоканал» опублікувало офіційну заяву-спростування щодо смороду у місті.Про це йдеться на сайті підприємства.Нагадаємо, 3 липня заступник міського голови Луцька Григорій Недопад оприлюднивВін вважає, що цей злив – провокації заводу "Біо-Пек".Згодом стало відомо, що заТекст заяви подаємо без змін:«Закиди підприємства «Біо-Пек» на адресу КП «Луцькводоканал» є безпідставними та не відповідають дійсності. При цьому завод «Біо-Пек» працює без під׳єднання до каналізаційних мереж, а отже обсяги виробничих відходів від діяльності підприємства та місця їх зливу є прихованими від громадськості. Через відсутність водопостачання та водовідведення невідомо, якою є кількість нечистот і скидів, здійснених підприємством.Більше того, так звані поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, які використовує для скидів «Біо-Пек», є всього лише звичайним полем, на яке скидаються відходи від діяльності двох підприємств. Там відсутня будь-яка очистка скидів. За відсутності каналізаційних мереж і без системи очистки нечистот, намагання підприємства «Біо-Пек» знайти винного у неприємних запахах в місті виглядають абсурдно. Тому байки щодо роботи очисних споруд, які поширює підприємство «Біо-Пек», неправдиві. Фактично «Біо-Пек» використовує ресурси цукрового заводу і ховається за ним. Дане підприємство не зверталося до КП «Луцькводоканал» за підключенням послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Хоча очевидно, що обсяги води для такого виробництва повинні бути надзвичайно великими.КП «Луцькводоканал» 90 років працює у Луцьку, надаючи послуги водопостачання та водовідведення із дотриманням всіх технологічних вимог. На підприємстві не сталося жодних технологічних порушень, раптових зупинок обладнання чи інших причин, які могли б спричинити виникнення смороду. Підприємство обслуговує 90 тисяч споживачів міста Луцька і 15 прилеглих сіл. КП «Луцькводоканал» має каналізаційно-очисні споруди каналізації біля села Липляни. Це комплекс споруд і будівель, де нечистоти проходять ряд очисних етапів – механічну, біологічну і зневоднення. Обладнання і технології, які там використовуються, при будівництві відповідали державним вимогам і працюють згідно регламенту.Каналізаційно-насосні станції також не можуть викликати сильних і раптових проявів смороду, адже КНС працюють в штатному режимі впродовж багатьох років, на двох КНС встановлене обладнання, яке очищує стічні води, а на КНС №2 здійснюється озонування повітря, яке в межах санітарної зони мінімізує появу сторонніх запахів. Кожен об’єкт підприємства «Луцькводоканал» перебуває під постійним контролем, обсяг стоків на підприємстві суттєво не збільшується ось уже протягом десяти років.Як бачимо, безвідповідальність бізнесу і намагання приховати шкоду довкіллю дуже дорого обходиться людям. Важко встановити, з ким підприємство «Біо-Пек» має договори щодо водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо, всі ці дані сховані за Гнідавським цукровим заводом. Невідомо, скільки води та електроенергії вони використовують, хоча є непідтверджені дані про те, що підприємство споживає 280 тис кВат/год в місяць, тобто це виробництво є дуже великим і потужним.Очисні споруди Луцька працюють у штатному режимі, а каналізаційний запах не може виникати різко, у визначені години і в абсолютно різних кінцях міста. З вищесказаного стає очевидним той факт, що поява різких неприємних запахів у різних зонах міста, зокрема в районі Львівської, ГПЗ, Володимирської, не пов’язана з діяльністю КП «Луцькводоканал», оскільки там навіть немає каналізаційних об’єктів КП «Луцькводоканал».

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