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Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг

Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг
Шахраї видурили у волинянок понад 10 тисяч гривень під приводом продажу квитків на потяг.

Жінки хотіли придбати квитки на потяг через один із інтернет-сайтів. Гроші перерахували на вказаний шахраями рахунок, натомість квитків не отримали, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Обдурені волинянки звернулися за допомогою до поліції. Слідчі за фактами шахрайств проводять досудові розслідування. Здійснюють заходи, аби встановити усіх причетних до скоєння цього злочину і притягнути їх до відповідальності.

Поліція закликає громадян бути обачними, здійснювати операції купівлі-продажу товарів та послуг лише через офіційні та перевірені сайти.

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Теги: шахраї, Волинь, квитки, потяг, гроші
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