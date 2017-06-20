Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг
Сьогодні, 20:50
Шахраї видурили у волинянок понад 10 тисяч гривень під приводом продажу квитків на потяг.
Жінки хотіли придбати квитки на потяг через один із інтернет-сайтів. Гроші перерахували на вказаний шахраями рахунок, натомість квитків не отримали, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Обдурені волинянки звернулися за допомогою до поліції. Слідчі за фактами шахрайств проводять досудові розслідування. Здійснюють заходи, аби встановити усіх причетних до скоєння цього злочину і притягнути їх до відповідальності.
Поліція закликає громадян бути обачними, здійснювати операції купівлі-продажу товарів та послуг лише через офіційні та перевірені сайти.
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Жінки хотіли придбати квитки на потяг через один із інтернет-сайтів. Гроші перерахували на вказаний шахраями рахунок, натомість квитків не отримали, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Обдурені волинянки звернулися за допомогою до поліції. Слідчі за фактами шахрайств проводять досудові розслідування. Здійснюють заходи, аби встановити усіх причетних до скоєння цього злочину і притягнути їх до відповідальності.
Поліція закликає громадян бути обачними, здійснювати операції купівлі-продажу товарів та послуг лише через офіційні та перевірені сайти.
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