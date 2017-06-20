Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг





Жінки хотіли придбати квитки на потяг через один із інтернет-сайтів. Гроші перерахували на вказаний шахраями рахунок, натомість квитків не отримали, – повідомляє сектор комунікації



Обдурені волинянки звернулися за допомогою до поліції. Слідчі за фактами шахрайств проводять досудові розслідування. Здійснюють заходи, аби встановити усіх причетних до скоєння цього злочину і притягнути їх до відповідальності.



Поліція закликає громадян бути обачними, здійснювати операції купівлі-продажу товарів та послуг лише через офіційні та перевірені сайти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахраї видурили у волинянок понад 10 тисяч гривень під приводом продажу квитків на потяг.Жінки хотіли придбати квитки на потяг через один із інтернет-сайтів. Гроші перерахували на вказаний шахраями рахунок, натомість квитків не отримали, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Обдурені волинянки звернулися за допомогою до поліції. Слідчі за фактами шахрайств проводять досудові розслідування. Здійснюють заходи, аби встановити усіх причетних до скоєння цього злочину і притягнути їх до відповідальності.Поліція закликає громадян бути обачними, здійснювати операції купівлі-продажу товарів та послуг лише через офіційні та перевірені сайти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію