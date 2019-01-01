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У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту

У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту
В Луцьку 3 липня під час проведення демонтажу незаконно розміщених споруд на вулиці Ландау до інспектора департаменту муніципальної варти звернулись небайдужі громадяни, які поскаржились на продаж розведеного спирту в одній із квартир в будинку на вулиці Цукровій, 4.

Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.

На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ч.3 ст.156 КУпАП. Виявлену продукція, а це майже 7 літрів "сурогату" вилучили. Справу направили для розгляду до Луцького міськрайонного суду. Громадянці загрожує відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту
У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту


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Теги: Луцьк, «сурогат», муніципальна поліція, штраф
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