У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту





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На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ч.3 ст.156 КУпАП. Виявлену продукція, а це майже 7 літрів "сурогату" вилучили. Справу направили для розгляду до Луцького міськрайонного суду. Громадянці загрожує відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку 3 липня під час проведення демонтажу незаконно розміщених споруд на вулиці Ландау до інспектора департаменту муніципальної варти звернулись небайдужі громадяни, які поскаржились на продаж розведеного спирту в одній із квартир в будинку на вулиці Цукровій, 4.Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ч.3 ст.156 КУпАП. Виявлену продукція, а це майже 7 літрів "сурогату" вилучили. Справу направили для розгляду до Луцького міськрайонного суду. Громадянці загрожує відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.

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