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Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід

Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
У Луцьку зібрали понад 8200 підписів, аби Міністерство екології та природних ресурсів провело позапланову перевірку заводу «БІО ПЕК».

Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.

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"Сьогодні за один день на підтримку звернення до прем'єр-міністра України, міністерства екології та природніх ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу «БІО-ПЕК» та вирішення питання про припинення його діяльності було зібрано понад 8200 підписів", - йдеться у дописі.


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Теги: підписи, завод, БІО ПЕК, сморід
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