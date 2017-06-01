Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід





Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька



"Сьогодні за один день на підтримку звернення до прем'єр-міністра України, міністерства екології та природніх ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу «БІО-ПЕК» та вирішення питання про припинення його діяльності було зібрано понад 8200 підписів", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зібрали понад 8200 підписів , аби Міністерство екології та природних ресурсів провело позапланову перевірку заводу «БІО ПЕК».Про це повідомив радник Луцького міського головина своїй сторінці у facebook."Сьогодні за один день на підтримку звернення до прем'єр-міністра України, міністерства екології та природніх ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу «БІО-ПЕК» та вирішення питання про припинення його діяльності було зібрано понад 8200 підписів", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію