Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Сьогодні, 17:49
У Луцьку зібрали понад 8200 підписів, аби Міністерство екології та природних ресурсів провело позапланову перевірку заводу «БІО ПЕК».
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька
"Сьогодні за один день на підтримку звернення до прем'єр-міністра України, міністерства екології та природніх ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу «БІО-ПЕК» та вирішення питання про припинення його діяльності було зібрано понад 8200 підписів", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька
"Сьогодні за один день на підтримку звернення до прем'єр-міністра України, міністерства екології та природніх ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу «БІО-ПЕК» та вирішення питання про припинення його діяльності було зібрано понад 8200 підписів", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Сьогодні, 17:49
На Волинь знову приїде DZIDZIO
Сьогодні, 17:45
Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється целюліт і як з ним боротись. ВІДЕО
Сьогодні, 17:17
У «Луцькводоканалі» спростували причетність до смороду у місті
Сьогодні, 17:00
У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО
Сьогодні, 16:54