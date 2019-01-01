вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень – +20…+21. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту
Сьогодні, 20:31
Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня
Сьогодні, 20:10
Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС
Сьогодні, 20:01
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій
Сьогодні, 19:47
Схожі новини
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня
02 липень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку на День Конституції Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
27 червень, 20:00
Синоптики дали невтішний прогноз погоди на липень Синоптики дали невтішний прогноз погоди на липень
27 червень, 18:01
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 червня
21 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг
Сьогодні, 20:50
 0
У Луцьку жінка у власній квартирі влаштувала «наливайку» розведеного спирту
Сьогодні, 20:31
 0
Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня
Сьогодні, 20:10
 0
Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС
Сьогодні, 20:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿