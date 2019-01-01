Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень – +20…+21. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень – +20…+21. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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