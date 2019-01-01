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Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС

Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС
Чому Андрій Покровський не братиме участі у позачергових парламентських виборах та які мають бути перші кроки народного депутата від Луцька?

Коли відбудуться вибори мера у Луцьку та які бізнес-проекти від бізнесмена варто очікувати лучанам?

Про це і не тільки говоритимуть у відвертому інтерв’ю із співзасновником Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським 4 липня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!


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Теги: Андрій Пкоровський, Протилежний погляд
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