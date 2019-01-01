Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС
Сьогодні, 20:01
Чому Андрій Покровський не братиме участі у позачергових парламентських виборах та які мають бути перші кроки народного депутата від Луцька?
Коли відбудуться вибори мера у Луцьку та які бізнес-проекти від бізнесмена варто очікувати лучанам?
Про це і не тільки говоритимуть у відвертому інтерв’ю із співзасновником Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським 4 липня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!
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Коли відбудуться вибори мера у Луцьку та які бізнес-проекти від бізнесмена варто очікувати лучанам?
Про це і не тільки говоритимуть у відвертому інтерв’ю із співзасновником Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським 4 липня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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