Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС

Андрій Покровський не братиме участі у позачергових парламентських виборах та які мають бути перші кроки народного депутата від Луцька?



Коли відбудуться вибори мера у Луцьку та які бізнес-проекти від бізнесмена варто очікувати лучанам?



Про це і не тільки говоритимуть у відвертому інтерв’ю із співзасновником Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським 4 липня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!





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