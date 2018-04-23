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У волинських містах виміряли радіацію

У волинських містах виміряли радіацію
На Волині виміряли потужність експозиційної дози в райцентрах та місті обласного значення - Новолинську.

Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення, - йдеться у повідомленні Волинського обласного лабораторного центру.

Працівниками лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.

За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в червні становили:

м. Луцьк — 12 мкР/год

м. Горохів — 12 мкР/год

м. Камінь-Каширський — 13 мкР/год

м. Ковель — 12 мкР/год

смт. Любешів — 11 мкР/год

м.Любомль – 12 мкР/год

смт. Маневичі — 12 мкР/год

м. Нововолинськ — 10 мкР/год
У волинських містах виміряли радіацію

Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання не перевищували природного фону по області.

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Теги: радіація, Волинь
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