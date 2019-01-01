«Наша команда забезпечила, щоб знімалися «Кіборги», а не «Свати», - Петро Порошенко





Про це він говорив під час виступу на Вінниччині, - йдеться на



«Європейська Солідарність» – перша політична команда, яка забезпечила системний захист та розвиток української мови. До цього протягом 27 років влада в Україні захищала різні мови, але політичної волі для захисту української їм бракувало. Саме завдяки квотам на радіо і телебаченні, а також ухваленому Закону про державну мову українська вперше за часи незалежності одержала можливість розвиватись", - зазначив колишній президент, виступаючи перед громадою у Немирові на Вінниччині.



«Наша команда прийняла Закон про мову, встановила квоти на радіо, встановила квоти про книговидавництво, забезпечила, щоб в Україні знімалися не «Свати», а «Кіборги». 27 років відсутня була політична воля, щоб прийняти закон про захист нашої державної мови. Всі мови ми захищали: російську, англійську, болгарську, румунську, гагаузьку, єврейську – будь-яку. До української мови тільки руки не доходили. Включиш радіо в 13-14 роках – почуєш там тільки російські пісні. Ми запровадили квоти на українську мову: на телебаченні, на радіо», – нагадав Петро Порошенко.



Він наголосив, що завдяки цьому за останні п’ять років вітчизняні митці створили велику кількість якісних творів – фільмів, пісень, книг, які стали духовним оберегом українського народу.



«Великий українець Іван Малкович – поет, письменник, видавець – каже, що бачить, як змінилося книговидавництво, бо українці почали купувати свої книжки. Так ми захистили душу народу через мову», – підкреслив лідер "Європейської солідарності".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пятий президент України Петро Порошенко розповів, який вклад у популяризацію української мови та культури зробила "Європейська солідарність".Про це він говорив під час виступу на Вінниччині, - йдеться на сайті "Європейської солідарності".«Європейська Солідарність» – перша політична команда, яка забезпечила системний захист та розвиток української мови. До цього протягом 27 років влада в Україні захищала різні мови, але політичної волі для захисту української їм бракувало. Саме завдяки квотам на радіо і телебаченні, а також ухваленому Закону про державну мову українська вперше за часи незалежності одержала можливість розвиватись", - зазначив колишній президент, виступаючи перед громадою у Немирові на Вінниччині.«Наша команда прийняла Закон про мову, встановила квоти на радіо, встановила квоти про книговидавництво, забезпечила, щоб в Україні знімалися не «Свати», а «Кіборги». 27 років відсутня була політична воля, щоб прийняти закон про захист нашої державної мови. Всі мови ми захищали: російську, англійську, болгарську, румунську, гагаузьку, єврейську – будь-яку. До української мови тільки руки не доходили. Включиш радіо в 13-14 роках – почуєш там тільки російські пісні. Ми запровадили квоти на українську мову: на телебаченні, на радіо», – нагадав Петро Порошенко.Він наголосив, що завдяки цьому за останні п’ять років вітчизняні митці створили велику кількість якісних творів – фільмів, пісень, книг, які стали духовним оберегом українського народу.«Великий українець Іван Малкович – поет, письменник, видавець – каже, що бачить, як змінилося книговидавництво, бо українці почали купувати свої книжки. Так ми захистили душу народу через мову», – підкреслив лідер "Європейської солідарності".

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