Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках
03 липень, 22:41
Небайдужі люди менше, ніж за півдня зібрали кошти, необхідні на перевезення померлого у Польщі хлопця з Волині.
Про це повідомляє Район.Любомль.
Батьки щиро дякують за допомогу усім людям, які не залишили їх наодинці зі страшним горем.
Нагадаємо, у 28-річного Олександра Орищука в голові обірвався тромб, стався крововилив. У польській лікарні його прооперували, але врятувати хлопця не вдалося.
Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню
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Про це повідомляє Район.Любомль.
Батьки щиро дякують за допомогу усім людям, які не залишили їх наодинці зі страшним горем.
Нагадаємо, у 28-річного Олександра Орищука в голові обірвався тромб, стався крововилив. У польській лікарні його прооперували, але врятувати хлопця не вдалося.
Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню
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