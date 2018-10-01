Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках





Про це повідомляє



Батьки щиро дякують за допомогу усім людям, які не залишили їх наодинці зі страшним горем.



Нагадаємо, у 28-річного Олександра Орищука в голові обірвався тромб, стався крововилив. У



Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі люди менше, ніж за півдня зібрали кошти, необхідні на перевезення померлого у Польщі хлопця з Волині.Про це повідомляє Район.Любомль. Батьки щиро дякують за допомогу усім людям, які не залишили їх наодинці зі страшним горем.Нагадаємо, у 28-річного Олександра Орищука в голові обірвався тромб, стався крововилив. У польській лікарні його прооперували, але врятувати хлопця не вдалося Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню

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