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Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках

Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках
Небайдужі люди менше, ніж за півдня зібрали кошти, необхідні на перевезення померлого у Польщі хлопця з Волині.

Про це повідомляє Район.Любомль.

Батьки щиро дякують за допомогу усім людям, які не залишили їх наодинці зі страшним горем.

Нагадаємо, у 28-річного Олександра Орищука в голові обірвався тромб, стався крововилив. У польській лікарні його прооперували, але врятувати хлопця не вдалося.

Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню

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Теги: Волинь, смерть, трагедія
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